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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Протезирование зубов: что необходимо знать
    Опубликовано: 2017-07-02 18:25:48

    Красота и здоровье зубов для многих людей имеют очень большое значение, именно поэтому пациенты предъявляют высокие требования к съемным протезам. Они пользуются большой популярностью благодаря своей доступности и большого выбора материалов, которые дают возможность заменить настоящие зубы и не отличаться от них внешне. Для пациентов важно, чтобы не была видна  металлическая конструкция или «крючки». С возникновением системы Квадротти, стало возможным делать протезы из пластика под цвет зубов. Они не выделяются и по качеству вовсе не уступают своим металлическим аналогам. Изготавливаются каркас протеза из высококачественной безмономерной ацеталовой пластмассы. Материал не оказывает плохого воздействия на организм человека, не токсичен, не вызывает аллергии, а также не имеет пор, что благоприятно сказывается на том, что не впитываются в протез микрофлора полости рта. Сам протез легкий по весу, каркас можно подобрать под цвет своих зубов. Поскольку конструкция очень гибкая и эластичная, она быстро приспосабливается под челюстные изменения и не доставляет неудобств. Стоматология предлагает быстро и качественно изготовить и установить протез.

    Среди основных преимуществ ацеталовых протезов можно выделить:

    • Нет необходимости покрывать опорные зубы коронками, так как на своих зубах не травмируется эмаль.

    • Практически нет статического и динамического трения.

    • Сопротивление к изнашиванию

    • Сохранение формы и свойств при химическом и физическом воздействии.

    • Не вызывают жалоб при носке у пациентов.

    • Простые в уходе. Чистка  несколько раз в неделю с помощью специального ополаскивателя.

    Специалисты нашей стоматологической клиники помогут в решении ваших проблем с зубами в быстрый срок и максимально удобно для вас. Подходящий вид протезирования стоматолог  сможет предложить Вам после тщательного осмотра ротовой полости и оценки состояния зубов. Также у нас вы сможете осуществить лечение зубов. К услугам пациентов терапевтическая стоматология, ортодонтия, протезирование и хирургия. Лечение проводят высококвалифицированные специалисты с применением качественных материалов.

    Проблемы с зубами могут доставлять множество неудобств и комплексов. Стоматология создана для того, чтобы облегчить жизненные функции, возобновить жевательный процесс для тех, кто потерял зубы, а также сделать улыбку красивой и здоровой.

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