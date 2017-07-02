Сходный стиль речи гарантирует долгие отношения с партнером Опубликовано: Исследователи выяснили, в чем заключается секрет длительных романтических отношений. Оказывается, все дело в похожем стиле речи, отмечает РИА "Новости". Ученые во главе с Джемсом Пеннебэйкером из Техасского университета в Остине уверены: общие интересы, личные качества, внешность, - данные категории лишь поверхностно отражают механизмы возникновения взаимоотношений между людьми.



А вот стиль разговора (то, как человек употребляет предлоги, союзы, междометия и слова вроде "это", "этот", "быть", "что-нибудь", "что", "буду", "ему", "и") может играть важную роль. Эксперимент показал, что люди со схожим стилем речи склонны проявлять интерес друг к другу.



Специалисты собрали группу добровольцев, которые должны были провести несколько свиданий на скорость. Каждое свидание длилось не более 4 минут. В ходе свидания студенты рассказывали друг другу о сфере своей специализации, о родном городе, хобби и прочем. Все разговоры во многом походили друг на друга. Особая программа проанализировала стенограммы сообщений. Это позволило выявить схожесть и различия в стиле речи.



В итоге пары, имевшие схожие стили речи, в четыре раза чаще проявляли желание продолжить общение после эксперимента. Такой же результат ученые получили в ходе исследования 10-дневного он-лайн общения пар - 80% пар, чей стиль письма совпадал, продолжали общаться спустя три месяца.



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