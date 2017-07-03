Сколько времени отведено на счастье Опубликовано: Важные события в вашей жизни, такие как рождение детей и брак, могут сделать вас счастливыми, но только временно, утверждают ученые.



По мнению ученых наш основной уровень счастья остается неизменным в течение всей взрослой жизни. Результаты исследования были опубликованы в свежем выпуске Economic Journal reports.



Специалисты из Великобритании, США и Франции сделали заключение, основанное на анализе сотен людей в Германии в течение 20 лет. Целью исследования было изучение процесса адаптации, в результате которого люди приспосабливаются к новым обстоятельствам - хорошим или плохим, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Ученые регулярно опрашивали немецких добровольцев, которые находились в возрасте от 18 до 60 лет, о том, как часто они чувствуют себя счастливыми или несчастными, и сколько длится этот период. Также их расспросили о важных событиях в жизни, чтобы можно было разделить события, которые им принесли приятные ощущения и чувство полного удовлетворения.



Специалисты выяснили, что наиболее длительное понижение настроения вызывает безработица. Моральные потрясения, такие как развод или смерть супруга, вызывали сильно подавленное настроение, но спустя некоторое время моральное состояние полностью приходило в норму. В результате таких событий, как брак и рождение ребенка, эффект был одинаково положительным и сопровождался состоянием счастья примерно в течение двух лет, затем состояние участников возвращалось в норму.



По мнению доктора Yannis Georgellis из университета Brunel, пословица «время лечит» имела место во многих жизненных ситуациях. Специалисты пришли к выводу, что у людей есть основной диапазон счастья, который временно повышается или понижается в зависимости от событий, но в целом остается неизменным на протяжении взрослой жизни.

medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

