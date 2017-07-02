Курение во время беременности увеличивает риск рождения детей с дефектами ротовой полости Опубликовано: Женщины, которые во время беременности курят или регулярно вдыхают сигаретный дым, повышают риск возникновения «Заячьей губы» и «Волчьей пасти» у ребенка. Эти врожденные дефекты возникают в случае неправильного формирования верхней стенки ротовой полости между 5 и 9 неделями развития плода, сообщают норвежские ученые.



Ученые провели исследование, в котором обнаружили, что у женщин, выкуривающих более 10 сигарет в сутки в первом триместре беременности, риск рождения ребенка с расщепленной губой в 2 раза больше по сравнению с некурящими беременными. Тем не менее, у некурящих будущих мам, вдыхающих сигаретный дым от людей, курящих поблизости, в течение 2 и более часов в день, повышается вероятность родить ребенка с данным дефектом на 60%. Данное исследование проходило под руководством доктора Rolv T. Lie из Норвежского университета в Бергене.



Результаты исследования доказали, что курение влияет на возникновение этих врожденных пороков у малышей независимо от строения генов. Хотя теоретически некоторые варианты генетических комбинаций делают людей более чувствительными к токсическим эффектам сигаретного дыма. Но исследователи не смогли обнаружить взаимосвязи между генами и активно либо пассивно курящими матерями.

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