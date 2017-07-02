Депрессию и гипертензию эффективнее лечить одновременно Опубликовано: Использование комбинированной схемы лечения, включающей лекарственные препараты для лечения повышенного артериального давления (гипертензии) и депрессии, улучшает результаты лечения обоих заболеваний, сообщают ученые.



Ученые провели исследование, в котором приняли участие 64 пациента в возрасте от 50 до 80 лет, страдающие депрессией и гипертонической болезнью. Все участники получали лечение по поводу обоих заболеваний в течение 6 недель. При этом было отмечено значительное уменьшение проявлений депрессивных симптомов и снижение артериального давления по сравнению с контрольной группой больных, получавших стандартную терапию, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Результаты исследования доказали, что эффективность одновременного лечения депрессии и гипертензии заметно лучше по сравнению с лечением одного из заболеваний. Эксперты считают, что такую комбинированную терапию следует ввести в клиническую практику во всем мире, поскольку данный комплексный подход к лечению улучшает результаты проведенной терапии больных артериальной гипертензией и депрессией.

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