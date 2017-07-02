Использование комбинированной схемы лечения, включающей лекарственные препараты для лечения повышенного артериального давления (гипертензии) и депрессии, улучшает результаты лечения обоих заболеваний, сообщают ученые.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 64 пациента в возрасте от 50 до 80 лет, страдающие депрессией и гипертонической болезнью. Все участники получали лечение по поводу обоих заболеваний в течение 6 недель. При этом было отмечено значительное уменьшение проявлений депрессивных симптомов и снижение артериального давления по сравнению с контрольной группой больных, получавших стандартную терапию, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Результаты исследования доказали, что эффективность одновременного лечения депрессии и гипертензии заметно лучше по сравнению с лечением одного из заболеваний. Эксперты считают, что такую комбинированную терапию следует ввести в клиническую практику во всем мире, поскольку данный комплексный подход к лечению улучшает результаты проведенной терапии больных артериальной гипертензией и депрессией.
|
Депрессию и гипертензию эффективнее лечить одновременно
Опубликовано: 2017-07-02 18:44:15
Использование комбинированной схемы лечения, включающей лекарственные препараты для лечения повышенного артериального давления (гипертензии) и депрессии, улучшает результаты лечения обоих заболеваний, сообщают ученые.
Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
|
Новости рубрики:
Ген, защищающий от малярии, увеличивает риск возникновения ВИЧ
Увеличение груди может привести к раку
Употребление женщинами орехов во время беременности увеличивает риск возникновения астмы у новорожденных
Уход за детьми с проблемами в развитии приводит к снижению иммунитета
Что бы не подхватить пляжную болезнь
Продолжительность жизни больных онкологическими заболеваниями зависит от страны проживания
Растение табака возможно станет основным компонентом в вакцине против рака