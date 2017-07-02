Употребление женщинами орехов во время беременности увеличивает риск возникновения астмы у новорожденных Опубликовано: Ежедневное употребление орехов женщиной во время беременности увеличивает риск возникновения астмы у ребенка на 50%, считают ученые.



Группа ученых из Университета Утрехта сравнила тех женщин, которые во время беременности ели орехи ежедневно, и тех, кто употреблял их в пищу изредка. Анализ показал, что у потомков женщин из первой группы риск развития одышки и симптомов астмы в целом вырос на 40%-60% по сравнению с детьми участниц из второй группы.



Также исследователи изучили, какое влияние оказывают разные виды орехов, включая арахис, который, с точки зрения ботаников, не является настоящим орехом. Как и ожидалось, именно арахис оказался наиболее аллергенным. По словам экспертов, арахисовая аллергия часто связана с развитием у детей анафилактического шока и, в отличие от других видов аллергии, редко проходит с возрастом.



Какие именно факторы во время беременности или в первые несколько лет жизни ребенка вызывают возникновение астмы, ученые пока не могут сказать точно. Часто от астмы страдают несколько членов одной семьи, потому медики допускают, что заболевание имеет наследственный характер. Однако условия окружающей среды также играют большую роль в развитии этой болезни.

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