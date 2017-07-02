Забота о детях, которые страдают проблемами в развитии - такими как аутизм и синдром Дауна, способна снизить иммунитет родителей, утверждают ученые.
Британские ученые из университета Бирмингема провели исследование. Оказалось, что напряжение, связанное с уходом за детьми с проблемами в развитии, способствует снижению иммунитета. У родителей таких детей исследователи обнаружили более слабую реакцию иммунной системы на введенную вакцину против пневмококков. Результаты исследования были опубликованы в журналах Brain, Behavior, and Immunity.
Результаты предыдущего исследования показали, что отрицательное влияние оказывает забота пожилого супруга о другом с умственными проблемами, но впервые подобный эффект был замечен в группе молодых и здоровых людей, обеспечивающих круглосуточную заботу за своими детьми.
В общей сложности 60 родителям ввели противопневмококковую вакцину. У половины из участников были дети с проблемами в развитии. Специалисты изучили анализы крови и выяснили, что у родителей детей, испытывающих проблемы в развитии, уровень антител был ниже нормы в ответе на вакцину, чем у остальных участников. Специалисты пока не могут объяснить точную взаимосвязь такого явления, но ясно, что забота о детях с ментальными проблемами очень истощает организм родителей. Планируются дальнейшие исследования.
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Уход за детьми с проблемами в развитии приводит к снижению иммунитета
Опубликовано: 2017-07-02 18:04:50
Забота о детях, которые страдают проблемами в развитии - такими как аутизм и синдром Дауна, способна снизить иммунитет родителей, утверждают ученые.
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