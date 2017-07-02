Что бы не подхватить пляжную болезнь Опубликовано: Те, кто выбрал провести отпуск в теплых морских краях, купив путевки в Тунис, на Сейшелы или в другие экзотические страны, старается провести больше времени на пляже. Когда слышишь шум прибоя и крики чаек, можно забыть о всем на свете. Но не всегда такой релакс идет на пользу. Если пренебречь простыми правилами пляжной безопасности, отдых обернется хлопотами. Соблюдая же их, вы увезете домой самые светлые воспоминания о сказочном очаровании юга, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Правило №1: не идите на пляж сразу с самолета



Хоть это и очень приятно, но для кого-то может стать последней каплей после тяжелой дороги на фоне акклиматизация к курорту и первое посещение пляжа принесет только головную боль и усталость. Особенно этому подвержены дети. Поэтому первый день лучше посвятить изучению окрестностей или отдыху.



Правило №2: не забывайте о пляжном коврике



Выйдя из прохладной пены морской, так и хочется зарыться в теплый песок. Если вы на "крутом" пляже, за которым смотрят и убирают, опасности нет. Но если вы оказались на городском пляже, где по утрам выгуливают собак, идти на поводу у этого желания не стоит: через такой песок можно заразиться гельминтами, лептоспирозом или хламидиозом. Поэтому старайтесь загорать на пляжном коврике, в шезлонге или на топчане, а вернувшись в номер немедленно примите душ — это поможет смыть с верхних слоев кожи попавших на нее личинок гельминтов и не оставит им шансов проникнуть в организм.



Правило №3: не сидите на мокром песке



Если на улице уже не жарко, а у воды чересчур бодрящая температура, то, окунувшись, можно почувствовать озноб. Кожа при этом становится гусиной и синеет. Если в этой ситуации еще и посидеть во влажном бикини на вечернем песочке, проблемы гарантированы: малый таз переохладится и быть циститу или воспалению половых органов. Поэтому, если, выйдя из воды, вас покрывает гусиная кожа, немедленно вытритесь насухо и переоденьтесь в сухое белье или купальник. Особенно строго соблюдать это правило следует женщинам с хроническими заболеваниями мочеполовых органов.



Правило №4: не пейте "замороженный лед"



Лучшим способом охладить тело от южной жары многие считают замороженные напитки, которые часто предлагают на прибережных раскладках. Другие заходят с жары в закондиционированные до октябрьской температуры кафешки. Все это — удар по иммунитету. Из-за длительного пребывания на солнце у многих развивается временный иммунодефицит, из-за чего начинают обостряться хронические воспаления верхних дыхательных путей — тонзиллиты, гаймориты, риниты. Поэтому пересиживайте полдень в тени и даже в самую отчаянную жару не покупайте слишком охлажденных лимонадов, минералок, замороженного сока и, конечно же, пива.



Правило №5: не увлекайтесь босохождением



Хоть ходить по песочку приятно и полезно, но не всем. Тем, у кого в организме дремлет какое-либо грибковое заболевание, например молочница, микоз стоп или ногтей, это может привести к обострению — опять же, из-за того, что вы усердствуете с солнечными ваннами (а значит, у вас снижен иммунитет). При этом любое, даже небольшое повреждение, которое может наступить от ракушки или морской колючки будет в этом процессе пусковым моментом. Поэтому группе риска лучше всего находиться под солнцем не дольше 2—3 часов утром и вечером и носить пляжную обувь.



Правило №6: смывайте солнцезащитную косметику



Многие забывают, что солнцезащитный крем, как и всякую косметику, нужно смывать, причем через каждые 2—3 часа. Если этого не сделать, может возникнуть дерматит. Все дело в том, что, поглощая ультрафиолет, крем накапливает и выделяет большое количество свободных радикалов, которые повреждают кожу. Избежать этой неприятности поможет обычный душ с мылом через каждые 2—3 часа под солнцем с последующим 30-минутным отдыхом в тени и повторным нанесением солнцезащитной косметики.



Правило №7: солнечные ванны и антибиотики несовместимы



Собираясь на море, внимательно изучите инструкции лекарств и состав косметики, которой пользуетесь. Если среди первых были антибиотики, сульфаниламидные, мочегонные и противодиабетические, снотворные и успокаивающие препараты (например, содержащие экстракт зверобоя), борная и салициловая кислоты, обезболивающие таблетки, содержащие ибупрофен, а в составе вторых были эозин, ретиноиды, эфирные масла бергамота, розы, мускуса, сандала или апельсина, то вы рискуете заполучить на солнце аллергическую реакцию. Все дело в том, что эти вещества вызывают повышенную чувствительность кожи к ультрафиолету — фотосенсибилизацию, из-за чего на ней могут появиться покраснение и зудящие волдыри. Поэтому при выборе лекарств изучайте их инструкции — если там указано, что у препарата есть побочный эффект — фотосенсибилизация или если в косметике есть один из перечисленных компонентов, сделайте другой выбор.



Правило №8: не пренебрегайте панамкой



Ежегодно около 15% отдыхающих умудряются получить солнечный удар. Если вы видите, что кто-то это случилось с кем-то из ваших близких, первым делом усадите человека и обрызгайте его холодной водой. Затем смочите ватку в нашатырном спирте (можно в водке или одеколоне), дайте ее понюхать пострадавшему и разотрите ею виски. После того как он придет в чувство, отведите его в прохладное место и напоите чаем или кофе. Если через 15 минут после потери сознания человеку не становится лучше, непременно вызывайте "неотложку". Всех этих мучений могло бы не быть, если бы голова пострадавшего была покрытой.



Правило №9: не занимайтесь любовью на песке



Это романтично, но совершенно негигиенично: попавшие во влагалище песчинки могут вызвать раздражение слизистой. Если к тому же в организме имеется какое-то вялотекущее женское воспалительное заболевание, страсти на песке могут спровоцировать бурное обострение. Поэтому подберите для утех другое место.



Правило №10: не купайтесь во время месячных



Современные средства гигиены позволяют женщине купаться даже в разгар месячных, но все же гинекологи не рекомендуют этого делать. Дело в том, что тампон впитывает не только выделения, но и морскую воду вместе с обитающими в ней микроорганизмами и бактериями, а через кровоточащую поверхность риск заражения увеличивается. Если же вы не смогли устоять перед искушением и все же окунулись в море, удалите тампон сразу же после купания. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

