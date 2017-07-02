Агрессия способствует повышению уровня сахара в крови у холостяков Опубликовано: Агрессия и злость являются факторами, которые способствуют повышению уровня сахара в крови у одиноких мужчин, не болеющих сахарным диабетом, сообщают ученые.



Ученые провели исследование, в котором приняли участие 485 здоровых мужчин в возрасте от 52 до 66 лет. Специалисты измерили уровень глюкозы у всех участников натощак в 1986 и повторно в 1995 году. Выяснилось, что злость и недоброжелательность способствуют повышению уровня сахара в крови, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



При этом на содержание глюкозы крови не влияет депрессия. Однако данная закономерность справедлива только для неженатых одиноких мужчин. У женатых представителей мужского пола содержание сахара в крови было значительно ниже по сравнению с холостяками.



Ученые обнаружили, что у женатых мужчин негативные эмоции не влияют на содержание глюкозы. Уже давно известно, что повышение уровня сахара влияет на развитие таких заболеваний, как сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, но оказалось, что и личностные характеристики человека способны увеличить уровень глюкозы в крови, что в свою очередь может привести не только к возникновению диабета, но и оказать значительный вред на состояние сердечно-сосудистой системы.



По мнению ученых, это можно объяснить тем, что отношения с партнером положительно влияют на углеводный обмен, так как придерживаться здорового образа жизни проще при поддержке любимого человека. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

