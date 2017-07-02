Чем старше мужчина, тем счастливее

Эксперты из Кембриджского университета и их американские коллеги из университета Южной Калифорнии проанализировали роль неисполненных желаний в ощущении благосостояния и счастья среди мужчин и женщин из разных стран за несколько десятилетий.



Ученые пришли к выводу, что в молодости женщины являются более счастливыми, чем мужчины, однако после 48 лет было замечено, что мужское счастье превалирует над женским. Существенную роль в определении личной удовлетворённости у обоих полов играли два аспекта – это семейное и финансовое положение.



Эти различия данных по половому признаку не зависели от национальной принадлежности и социального положения опрошенных. В отношении любви мужчины и женщины имели одинаковые стремления: достигая взрослого возраста, каждый девятый человек из 10 желал счастливого брака. Однако, ближе к среднему возрасту мужчины показывали более высокие уровни удовлетворения собственной жизнью и выполнения поставленных целей.



Согласно международному обзору, самый несчастливый период в жизни мужчин – от 20 до 30 лет. В этом возрасте молодые люди чаще всего страдают от завышенных амбиций, связанных с отсутствием дорогой машины и стабильного капитала. В то же время после 34 лет большинство мужчин, в отличие от женщин, обзаводятся семьей. Чем старше становится мужчина, тем он счастливее, и во многом это счастье связано с женитьбой, рождением детей и материальным достатком. Исследователи определили, что для большинства мужчин 41 год – это пиковый возраст финансового достатка, 48 лет – возраст максимального ощущения полного счастья, а 64 года – самый лучший возраст для семейного благополучия.

Вместе с тем, считается, что чем старше мужчина, тем он больше понимает значение слова «счастье» как в духовном плане, так и материальном. Но если молодым индивидам мужского пола удается реализоваться в материальном плане в таком возрасте, они, как правило, гораздо раньше своих сверстников обзаводятся семьей и своим бизнесом.

Хотя, разумеется, материальные ценности - вещь на самом деле далеко не главная, и семейное благополучие может быть достигнуто в любом возрасте.

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