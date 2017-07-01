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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Рак боится молока
    Опубликовано: 2017-07-01 19:24:43

    Один стакан молока в день может серьезно снизить риск заболевания раком толстой кишки. Так утверждают ученые, которые объединили и проанализировали результаты самых крупных в мире исследований.

    Кальций, содержащийся в молоке или других источникам, как считали и прежде, играет немалую роль в предотвращении рака толстой кишки, который среди различных форм рака является вторым в списке наиболее опасных убийц.

    Исследования показывают, что большое потребление кальция уменьшает риск возникновения полипов, которые могут трансформироваться в злокачественные образования.

    Основанные на изучении различных диет исследования долго не могли найти окончательных доказательств в пользу того, что правильно сбалансированное питание способствует снижению риска раковых заболеваний.

    Чтобы лучше определить эту связь, ученые из бостонской больницы Brigham и из Women's Hospital проанализировали 10 крупномасштабных исследований, которые в совокупности отследили особенности питания больше чем полумиллиона человек, почти 5.000 из которых в конечном счете заболели раком толстой кишки.

    Люди, которые потребляли от 168 до 224 мл молока в день, имели на 12 процентов меньше шансов позднее заболеть раком толстой кишки, чем те, кто выпивал менее двух стаканов молока в неделю. Результаты этой работы появятся сегодня в «Журнале национального института рака» (Journal of the National Cancer Institute).

    Если выпивать больше одного стакана молока в день, то вероятность заболеть раком снижается на 15 процентов. Другие молочные пищевые продукты не дали статистически существенных результатов

    medicus.ru

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