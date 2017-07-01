Рак боится молока Опубликовано: Один стакан молока в день может серьезно снизить риск заболевания раком толстой кишки. Так утверждают ученые, которые объединили и проанализировали результаты самых крупных в мире исследований.



Кальций, содержащийся в молоке или других источникам, как считали и прежде, играет немалую роль в предотвращении рака толстой кишки, который среди различных форм рака является вторым в списке наиболее опасных убийц.



Исследования показывают, что большое потребление кальция уменьшает риск возникновения полипов, которые могут трансформироваться в злокачественные образования.



Основанные на изучении различных диет исследования долго не могли найти окончательных доказательств в пользу того, что правильно сбалансированное питание способствует снижению риска раковых заболеваний.



Чтобы лучше определить эту связь, ученые из бостонской больницы Brigham и из Women's Hospital проанализировали 10 крупномасштабных исследований, которые в совокупности отследили особенности питания больше чем полумиллиона человек, почти 5.000 из которых в конечном счете заболели раком толстой кишки.



Люди, которые потребляли от 168 до 224 мл молока в день, имели на 12 процентов меньше шансов позднее заболеть раком толстой кишки, чем те, кто выпивал менее двух стаканов молока в неделю. Результаты этой работы появятся сегодня в «Журнале национального института рака» (Journal of the National Cancer Institute).



Если выпивать больше одного стакана молока в день, то вероятность заболеть раком снижается на 15 процентов. Другие молочные пищевые продукты не дали статистически существенных результатов medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

