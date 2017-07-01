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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Банан вылечит от слепоты
    Опубликовано: 2017-07-01 19:04:33

    Банан, больше напоминающий дыню, под названием «карат», оказался настолько насыщенным витамином А, что учёные Микронезии собираются с его помощью лечить от слепоты детей с островов западной части Тихого океана.

     В общем-то, жители Микронезии использовали «карат» в течение многих столетий — плод помогал перевести детей с грудного вскармливания на твёрдую пищу.

    Однако в последнее время этот банан на островах уже не популярен, на смену ему пришли импортные пищевые продукты. Теперь же учёные из министерства сельского хозяйства Понпеи установили, что «карат» в изобилии насыщен бетакаротином (его в 25 раз больше, чем в обычных бананах), который организм человека преобразовывает в витамин А. Таким образом, появилась надежда на то, что детей, страдающих от недостатка витаминов, можно было бы защитить «банановой диетой» от определённых видов слепоты

    medicus.ru

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