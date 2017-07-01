Банан вылечит от слепоты

Банан, больше напоминающий дыню, под названием «карат», оказался настолько насыщенным витамином А, что учёные Микронезии собираются с его помощью лечить от слепоты детей с островов западной части Тихого океана.

В общем-то, жители Микронезии использовали «карат» в течение многих столетий — плод помогал перевести детей с грудного вскармливания на твёрдую пищу.

Однако в последнее время этот банан на островах уже не популярен, на смену ему пришли импортные пищевые продукты. Теперь же учёные из министерства сельского хозяйства Понпеи установили, что «карат» в изобилии насыщен бетакаротином (его в 25 раз больше, чем в обычных бананах), который организм человека преобразовывает в витамин А. Таким образом, появилась надежда на то, что детей, страдающих от недостатка витаминов, можно было бы защитить «банановой диетой» от определённых видов слепоты

medicus.ru