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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Нарушение трудоспособности в середине жизни предсказывает ухудшение здоровья
    Опубликовано: 2017-06-30 15:08:41

    Плохая трудоспособность в среднем возрасте может предсказать ускоренное ухудшение здоровья и нарушение функционирования организма в пожилом возрасте, утверждают специалисты Финского института гигиены труда и Университета Ювяскюля.

    Учёные провели 28-летнее долгосрочное исследование среди почти 6 тыс. офисных сотрудников в возрасте 44-58 лет и заметили, что показатели трудоспособности в середине жизни указывают на здоровье мужчин и женщин в дальнейшей жизни, даже после корректировки на факторы образа жизни и истории здоровья.

    Было зафиксировано, что ухудшение трудоспособности в среднем возрасте напрямую ассоциировалось не только с ухудшением здоровья, но и с риском ранней смерти и инвалидности в пожилом возрасте. Вполне вероятно, рассуждают финские исследователи, что способность человека продуктивно работать связана с соответствующим возрасту самочувствием в течение десятилетий. Был сделан вывод, что способность работать в среднем возрасте может рассматриваться как предиктор функционирования в пожилом возрасте.


    news.gradusnik.ru

     

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