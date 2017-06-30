Нарушение трудоспособности в середине жизни предсказывает ухудшение здоровья Опубликовано: Плохая трудоспособность в среднем возрасте может предсказать ускоренное ухудшение здоровья и нарушение функционирования организма в пожилом возрасте, утверждают специалисты Финского института гигиены труда и Университета Ювяскюля.



Учёные провели 28-летнее долгосрочное исследование среди почти 6 тыс. офисных сотрудников в возрасте 44-58 лет и заметили, что показатели трудоспособности в середине жизни указывают на здоровье мужчин и женщин в дальнейшей жизни, даже после корректировки на факторы образа жизни и истории здоровья.



Было зафиксировано, что ухудшение трудоспособности в среднем возрасте напрямую ассоциировалось не только с ухудшением здоровья, но и с риском ранней смерти и инвалидности в пожилом возрасте. Вполне вероятно, рассуждают финские исследователи, что способность человека продуктивно работать связана с соответствующим возрасту самочувствием в течение десятилетий. Был сделан вывод, что способность работать в среднем возрасте может рассматриваться как предиктор функционирования в пожилом возрасте.





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