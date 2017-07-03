В Шанхае и других крупных городах Китая тестируют 5G

В крупных городах Китая, в том числе Шанхае, тестируют сеть 5G. Ожидается, что к 2025 году она станет крупнейшей 5G-сетью в мире, рассказали представители отрасли во время Mobile World Congress Shanghai.

China Mobile, крупнейший в мире мобильный оператор — у него более чем 850 млн пользователей.

В настоящее время China Mobile проводит испытания 5G в пяти крупных китайских городах: Шанхае, Пекине, Сучжоу, Нинбо и Гуанчжоу. Масштабные испытания начнутся с 2018 года. China Telecom также начала тестирование 5G в Шанхае, Гуанчжоу и Пекине.

К марту 2017 года уровень проникновения мобильной связи 4G в Китае составил 61%, что в пять раз выше, чем два года назад. По прогнозам, пик коммерческого использования услуг 5G наступит к 2020 году, а к 2025 в Китае связью 5G будут пользоваться 428 млн человек — это 39% от общего числа пользователей в мире.

Сети 5G в 20-50 раз быстрее, чем 4G. Прогнозируется, что они изменят автомобильную, транспортную, финансовую, медицинскую и другие отрасли, а также улучшат экономическое состояние страны.

Инф. finance.ua