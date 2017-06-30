Украина в январе-мае 2017 года экспортировала молока и сливок несгущенных на более чем 2 млн долл. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
В Республику Молдову было экспортировано молока на 977 тыс. долл., в Грузию - на 599 тыс. долл., в Саудовскую Аравию - на 275 тыс. долл.
При этом импорт Украиной молока за пять месяцев текущего года составил 431 тыс. долл.
Напомним, по словам эксперта О.Дорошенко, украинские производители поставляют в ЕС более качественную продукцию, чем на внутренний рынок.
Он также отметил, что такая тенденция наблюдается из-за низкой платежеспособности украинских потребителей, и поэтому на внутренний рынок производители удешевляют свою продукцию.
Добавим, что для удешевления молочной продукции часто используют растительные масла, и пальмовое в частности.
Ирина Макаренко
Источник: УНН