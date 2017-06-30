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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина экспортировала «молочки» на более чем 2 млн долларов
    Опубликовано: 2017-06-30 17:30:47

    Украина в январе-мае 2017 года экспортировала молока и сливок несгущенных на более чем 2 млн долл. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
    В Республику Молдову было экспортировано молока на 977 тыс. долл., в Грузию - на 599 тыс. долл., в Саудовскую Аравию - на 275 тыс. долл.
    При этом импорт Украиной молока за пять месяцев текущего года составил 431 тыс. долл.
    Напомним, по словам эксперта О.Дорошенко, украинские производители поставляют в ЕС более качественную продукцию, чем на внутренний рынок.
    Он также отметил, что такая тенденция наблюдается из-за низкой платежеспособности украинских потребителей, и поэтому на внутренний рынок производители удешевляют свою продукцию.
    Добавим, что для удешевления молочной продукции часто используют растительные масла, и пальмовое в частности.

    Ирина Макаренко

    Источник: УНН

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