Употребление энергетических напитков в больших количествах приводит к вредным привычкам, незащищенному сексу и асоциальному поведению, утверждают ученые.
Ученые провели исследование и пришли к выводу, что люди, которые злоупотребляют энергетическими напитками, то есть выпивают от шести и более банок в месяц, в три раза чаще курят табачные изделия, увлекаются наркотиками и участвуют в драках, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Эти напитки содержат сахар и кофеин, который оказывает бодрящий эффект на организм путем стимуляции нервной системы. Однако многие энергетические напитки, помимо кофеина, вызывающего привыкание, содержат в большом количестве витамин В, который способен вызывать учащенное сердцебиение и дрожь в руках и ногах. Кроме того, ученые выяснили, что энергетические напитки подстегивают людей к занятию незащищенным сексом.
В среднем, по подсчетам экспертов, такие безалкогольные напитки как Adrenalin Rush, Burn и Red Bull, которые позиционируются как стимулирующие нервную систему и повышающие работоспособность, содержат в три, а иногда и в 10 раз больше кофеина, чем обычная газировка. Это достаточно опасная доза, особенно для подрастающего организма, подчеркнули специалисты.
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Энергетики способствуют возникновению вредных привычек
Опубликовано: 2017-06-30 18:44:39
Употребление энергетических напитков в больших количествах приводит к вредным привычкам, незащищенному сексу и асоциальному поведению, утверждают ученые.
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