  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Энергетики способствуют возникновению вредных привычек
    Опубликовано: 2017-06-30 18:44:39

    Употребление энергетических напитков в больших количествах приводит к вредным привычкам, незащищенному сексу и асоциальному поведению, утверждают ученые.

    Ученые провели исследование и пришли к выводу, что люди, которые злоупотребляют энергетическими напитками, то есть выпивают от шести и более банок в месяц, в три раза чаще курят табачные изделия, увлекаются наркотиками и участвуют в драках, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Эти напитки содержат сахар и кофеин, который оказывает бодрящий эффект на организм путем стимуляции нервной системы. Однако многие энергетические напитки, помимо кофеина, вызывающего привыкание, содержат в большом количестве витамин В, который способен вызывать учащенное сердцебиение и дрожь в руках и ногах. Кроме того, ученые выяснили, что энергетические напитки подстегивают людей к занятию незащищенным сексом.

    В среднем, по подсчетам экспертов, такие безалкогольные напитки как Adrenalin Rush, Burn и Red Bull, которые позиционируются как стимулирующие нервную систему и повышающие работоспособность, содержат в три, а иногда и в 10 раз больше кофеина, чем обычная газировка. Это достаточно опасная доза, особенно для подрастающего организма, подчеркнули специалисты.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.