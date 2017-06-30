Неуклюжие дети чаще страдают от ожирения в будущем

У детей с плохой координацией движений повышен риск возникновения ожирения во взрослой жизни, считают ученые.



Также вследствие ожирения у таких людей исследователи отмечают высокий риск развития сахарного диабета второго типа. Ученые провели исследование, в котором приняли участие более 11 тыс. детей с нарушенной координацией движений. Выяснилось, что дети в возрасте от семи до одиннадцати лет с нарушенной координацией движений наиболее вероятно будут страдать от ожирения в будущем.



По мнению доктора Scott Montgomery, функция движения могла быть нарушена вследствие курения матери в течение беременности или недостаточной физической активности в детстве. Последнее важно для полноценного развития функции моторной системы.

Ученые находят, что связь между неврологическими проблемами и лишним весом довольно неожиданна, и пока не могут найти точное объяснение этому. Результаты исследования были опубликованы в British Medical Journal

medicinform.net