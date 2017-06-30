Сигареты снижают IQ Опубликовано: Но, оказывается, этим перечень возможных последствий пристрастия к сигаретам вовсе не ограничивается. Как показали последние исследования, курение также негативно влияет на мозг и снижает интеллектуальные способности человека.



Исследование влияние курения на интеллект проводилось в Университете Аберден (Шотландия). Для того, чтобы разобраться, связаны ли они между собой, ученые обследовали 465 добровольцев в возрасте 64 лет, среди которых было примерно 50% заядлых курильщиков. Каждому из них предлагался набор психологических тестов для оценки интеллектуальных способностей и памяти. Затем ученые сравнили результаты участников с с хранящимися в архивах результатами аналогичных тестирований, проведенных в 1947 году, когда им было всего 11 лет.



Сравнение показало, что курильщики «отстали» от своих некурящих сверстников по всем видам предложенных им тестов. За несколько десятилетий, прошедших с первого обследования, у них значительно сильнее снизились и способность к логическому мышлению, и способность к запоминанию и воспроизведению информации. Причем, что интересно, когда ученые исключили влияние различных «третьих» факторов (социального статуса, уровня образования, характера работы, употребления алкоголя и т.д.), различие все равно осталось статистически значимым, хотя и уменьшилось в несколько раз.



Ученые пока не могут сказать, почему курение нарушает работу мозга. Согласно наиболее правдоподобной из выдвинутых ими гипотез, под действием никотина и сигаретных смол нервные клетки становятся более чувствительны к действию свободных радикалов – токсичных соединений, образующихся в клетках в ходе окислительно-восстановительных процессов. Кроме того, сами сигаретные смолы увеличивают содержание свободных радикалов в организме, что также увеличивает риск повреждения клеток мозга. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

