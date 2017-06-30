У Бердичівському виправному центрі виявлено порушення вимог національного законодавства щодо поводження із в’язнями Опубликовано: 22 червня 2017 року працівники Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого спільно з представником громадськості здійснили моніторинговий візит до Бердичівського виправного центру (№ 108).

За результатами візиту встановлено, що адміністрація установи вживає заходів для приведення умов тримання осіб відповідно до встановлених вимог. Водночас, тут виявлено низку порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних стандартів щодо поводження з в’язнями.

В окремих гуртожитках монітори відзначили неналежний санітарний стан.

Камери дисциплінарного ізолятора не обладнано бачками з питною кип’яченою водою та припливно-витяжною вентиляцією. При цьому, вказані камери розміщені у напівпідвальному приміщенні.

Дільниця карантину, діагностики і розподілу фактично відсутня. Функцію цієї дільниці виконують окремі секції гуртожитку для засуджених. Таким чином, функціональне призначення вказаної дільниці втрачається, оскільки всі засуджені, які там тримаються, можуть безперешкодно спілкуватися з іншими особами. Крім того, за словами засуджених, під час перебування у вказаній дільниці медичне обстеження вони не проходять.

При відвіданні виробничої зони моніторинговою групою встановлено, що засуджені практично не використовують засоби захисту, зокрема окуляри, респіратори, каски тощо, оскільки, зі слів опитаних в’язнів, ці засоби не видаються.

Працевлаштовані на виробництві особи не знають свого заробітку, а також не володіють інформацією про кошти, які з них утримуються. Строкові трудові договори із засудженими не укладаються. Учасники візиту були поінформовані, що за окремі види робіт із в’язнями розраховуються цигарками та чаєм або взагалі не розраховуються.

Огорожа установи обладнана виробом «Єгоза», унаслідок чого її зовнішній вигляд не відрізнявся від звичайної виправної колонії, що справедливо викликає обурення у засуджених.

Межа відвіданого виправного центру встановлена вздовж огорожі житлової і виробничої зон та по периметру складських приміщень, що не відповідає вимогам законодавства, оскільки має проходити по межі населеного пункту, але в радіусі не більше 5 кілометрів від території виправного центру.

Електромережі в установі використовуються з порушенням правил пожежної безпеки.

Відсутність посад медичних працівників унеможливлює організацію долікарської первинної медичної допомоги, яка передбачає невідкладну допомогу, ведення медичних карток засуджених, планування та організацію періодичних медичних обстежень і медичних оглядів, диспансерного обліку, здійснення санітарно-протиепідемічних заходів у житлових приміщеннях, на виробництві, в лазні та їдальні.

Під час візиту зафіксовано й інші порушення та зловживання з боку працівників виправного центру, які будуть викладені у звіті за результатами моніторингового візиту з відповідними рекомендаціями для Міністерства юстиції України. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

