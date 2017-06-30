В Киеве появилась Муниципальная варта

"Муниципальная варта" будет бороться с незаконной торговлей, нарушениями парковки и патрулировать улицы столицы.

Сегодня первые 36 из 100 членов общественного формирования по охране правопорядка "Муниципальная варта" приняли присягу. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Глава КГГА Виталий Кличко, который вручал им удостоверения, отметил, что создание такого подразделения — это первый шаг к появлению муниципальной полиции в столице.

"Новосозданное подразделение будет помогать полиции обеспечивать и поддерживать правопорядок в столице, в частности, по решению проблем незаконной торговли, ненадлежащей парковки, патрулирования улиц города и других направлений", — отметил Кличко.

Также мэр столицы пообещал поддерживать "стражников".

"Хочу заверить, что каждый из вас может рассчитывать на мою поддержку. И я так же рассчитываю на вас, понимая, что мы с вами — одна команда", — заверил Кличко.

Напомним, Киевское городское общественное формирование по охране общественного порядка и государственной границы "Муниципальная варта" будет работать во всех районах Киева. Среди членов этого формирования — участники АТО. Уже созданы районные подразделения "Муниципальной варты", назначенные их руководители. Вскоре также появится их "горячая линия".

"Муниципальная варта" работает на общественных началах, однако город работает над тем, чтобы предусмотреть средства на обеспечение ее деятельности за счет бюджета столицы.

Инф. delo.ua