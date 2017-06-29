Остап Семерак: «Мінприроди підготувало новий рейтинг підприємств-забруднювачів» Опубликовано: Найближчим часом буде оприлюднено новий рейтинг підприємств, які завдають найбільшої шкоди довкіллю. Про це в ефірі програми «Вересень» на 'UA:Перший' розповів Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

«Ми підготували новий рейтинг за трьома категоріями: найбільші забруднювачі атмосферного повітря, найбільші забруднювачі води і найбільші утворювачі відходів. У цьому рейтингу ми порівняли як змінилися показники за останні роки. А щодо відходів, то це не тільки тверде побутове сміття, а й с/г відходи, будівельні, радіоелектроніки і небезпечні відходи», - пояснив Остап Семерак.

При цьому він нагадав, що Україна взяла на себе зобов’язання щодо зменшення викидів в атмосферне повітря, скидів у воду і відповідно, переходу на низькокарбонову модель розвитку економіки.

«Це не такий короткий процес. Ми підписали Меморандум з державним банком, залучивши міжнародні кошти, і запропонували найбільшим підприємствам-забруднювачам брати пільгові кредити на екологічну модернізацію виробництв. Це європейський підхід ведення бізнесу. Деякі великі підприємства вже починають брати кредити, але поки що процес не став масовим. Все залежить від свідомості підприємців», - пояснив Остап Семерак.

Міністр екології та природних ресурсів наголосив також на важливості запровадження в Україні принципу «забруднювач платить».

«Це європейський принцип, якиц передбачає створення загальнонаціональної системи моніторингу, яка фіксує шкідливі викиди в атмосферу. Відповідно той, хто більше забруднює мусить платити більше», - резюмував Остап Семерак.

Нагадаємо, у квітні Міністр екології повідомив, що протягом півроку близько 20% підприємств, що входять у топ-100 найбільших забруднювачів повітря, зацікавилися пільговими кредитами на екологічну модернізацію від ПАТ "Укргазбанк".

Водночас найбільший кредит на модернізацію підприємства взяло ПАТ "Запоріжсталь" - до кінця 2017 року вони планують зменшити викиди на 20%. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

