Дети не должны смотреть телевизор больше двух часов в день

Новозеландские исследователи из университета Отаго (University of Otago) под руководством доктора Роберта Хенкокса (Robert Hancox) опубликовали в авторитетном медицинском журнале Lancet работу, в которой утверждается: дети не должны смотреть телевизор больше двух часов в день.

Тех, кто в детстве увлекается ТВ, во взрослой жизни угрожает ожирение, высокий уровень холестерина и табакозависимость. Поэтому учёные считают, что родители должны быть детям примером и своевременно выключать телевизор. По мнению других экспертов, результаты исследования также поддерживают запрет на употребление детьми суррогатной пищи во время просмотра.



Группа Хенкокса привлекла одну тысячу детей, родившихся в 1972 и 1973 годах, и каждые два-три года опрашивала родителей, а потом и самих подростков. Впрос был один и тот же: сколько времени они уделяют телевидению каждый день. Когда участники эксперимента достигли возраста 26 лет, учёные оенили состояние их здоровья: измерили давление, уровни холестерина, рост, вес, узнали о вредных привычках и так далее.

Вывод такой: 17% проблем с лишним весом, 15% высокого уровня холестерина в крови, 17% пристрастия к курению и 15% проблем с сердечно-сосудистой системой могут быть связаны со злоупотреблением телевизором в детстве и юности. Таким образом, просмотр ТВ может иметь для детей далеко идущие негативные последствия.

Два часа просмотра в день — не больше. «Фактически, наши данные говорят, что меньше часа в сутки было бы ещё лучше», — заявил доктор Хенкокс. Кстати, другие учёные считают, что детям в возрасте до двух лет нельзя смотреть телевизор вообще

medicus.ru