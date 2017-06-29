Новозеландские исследователи из университета Отаго (University of Otago) под руководством доктора Роберта Хенкокса (Robert Hancox) опубликовали в авторитетном медицинском журнале Lancet работу, в которой утверждается: дети не должны смотреть телевизор больше двух часов в день.
Тех, кто в детстве увлекается ТВ, во взрослой жизни угрожает ожирение, высокий уровень холестерина и табакозависимость. Поэтому учёные считают, что родители должны быть детям примером и своевременно выключать телевизор. По мнению других экспертов, результаты исследования также поддерживают запрет на употребление детьми суррогатной пищи во время просмотра.
Группа Хенкокса привлекла одну тысячу детей, родившихся в 1972 и 1973 годах, и каждые
Вывод такой: 17% проблем с лишним весом, 15% высокого уровня холестерина в крови, 17% пристрастия к курению и 15% проблем
Два часа просмотра в день — не больше. «Фактически, наши данные говорят, что меньше часа в сутки было бы ещё лучше», — заявил доктор Хенкокс. Кстати, другие учёные считают, что детям в возрасте до двух лет нельзя смотреть телевизор вообще