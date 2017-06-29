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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Дети не должны смотреть телевизор больше двух часов в день
    Опубликовано: 2017-06-29 17:04:03

    Новозеландские исследователи из университета Отаго (University of Otago) под руководством доктора Роберта Хенкокса (Robert Hancox) опубликовали в авторитетном медицинском журнале Lancet работу, в которой утверждается: дети не должны смотреть телевизор больше двух часов в день.

    Тех, кто в детстве увлекается ТВ, во взрослой жизни угрожает ожирение, высокий уровень холестерина и табакозависимость. Поэтому учёные считают, что родители должны быть детям примером и своевременно выключать телевизор. По мнению других экспертов, результаты исследования также поддерживают запрет на употребление детьми суррогатной пищи во время просмотра.


    Группа Хенкокса привлекла одну тысячу детей, родившихся в 1972 и 1973 годах, и каждые два-три года опрашивала родителей, а потом и самих подростков. Впрос был один и тот же: сколько времени они уделяют телевидению каждый день. Когда участники эксперимента достигли возраста 26 лет, учёные оенили состояние их здоровья: измерили давление, уровни холестерина, рост, вес, узнали о вредных привычках и так далее.
    Вывод такой: 17% проблем с лишним весом, 15% высокого уровня холестерина в крови, 17% пристрастия к курению и 15% проблем с сердечно-сосудистой системой могут быть связаны со злоупотреблением телевизором в детстве и юности. Таким образом, просмотр ТВ может иметь для детей далеко идущие негативные последствия.
    Два часа просмотра в день — не больше. «Фактически, наши данные говорят, что меньше часа в сутки было бы ещё лучше», — заявил доктор Хенкокс. Кстати, другие учёные считают, что детям в возрасте до двух лет нельзя смотреть телевизор вообще

    medicus.ru

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