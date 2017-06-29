Лысеющие к кардиологу

Говоря об облысении, чаще всего имеют в виду появление лысины на голове. Облысение или, выражаясь научным языком, алопеция – это, как правило, удел мужчин, и её появление связано с возрастными изменениями организма. Однако если пожилыми людьми выпадение волос воспринимается как должное, то облысение у сравнительно молодых людей причиняет им много страданий и вызывает чувство дискомфорта.



Учёные, занимающиеся проблемой выпадения волос, в свое время постарались успокоить лысеющих мужчин утверждениями о том, что они имеют преимущество перед остальными, так как за «потерю волос вознаграждаются» гиперсексуальностью.



Мнение это базируется на результатах исследований доктора Гамильтона. Он впервые заметил и обосновал взаимосвязь облысения и действием мужских половых гормонов андрогенов. Повышенное содержание этих гормонов вызывает выпадение волос на голове уже в молодости. Впрочем, андрогены не единственная причина облысения. Радиация, стресс, плохое питание, лекарства также могут поспособствовать поредению некогда пышной шевелюры.

И, как утверждают медики, лысина является не только признаком гиперсексуальности, но и показателем предрасположенности мужчины к развитию у него сердечных заболеваний. В зависимости от места её появления специалисты выделяют несколько видов облысения. Первую группу мужчин составляют те, у кого линия волос отступает ото лба. У представителей этой категории риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы не более велик, чем у обладателей пышных шевелюр. Мужчины, относящиеся ко второй группе, имеют среднюю степень облысения, что соответствует небольшому количеству волос на макушке и по бокам головы. Вероятность развития инфаркта у этих мужчин в полтора раза выше, нежели у людей первой группы. Оставшуюся часть составляют лица, у которых макушка полностью облысела, а по бокам еще есть небольшое количество волос. У них сердечные приступы случаются в три с половиной раза чаще.

В качестве основной причины называются всё те же мужские гормоны: тестостерон и дигидротестостерон, повышенное содержание которых в крови приводит к потере волос. По крайней мере, уровень этих гормонов в крови значительно выше нормы более чем у семидесяти пяти процентов облысевших инфарктников. Как известно, в коже головы сосредоточено огромное количество рецепторов, чувствительных к действию тестостерона. И в случае гормональных колебаний организм реагирует на изменение содержания гормонов выпадением волос, подъёмом артериального давления, повышением уровня холестерина в крови. Оценивая уровень артериального давления и концентрацию холестерина можно судить о развитии патологического процесса в сердце, например, у лиц третьей группы, имеющих данные отклонения, риск развития инфаркта возрастает до ста семидесяти восьми процентов.

Конечно, выпадение волос нельзя назвать причиной инфаркта, а потому избавляться от лысины, чтобы «уйти от инфаркта» бессмысленно. Пересадка волос, вживление искусственных имплантатов, крема и мази, возможно, помогут восстановить уверенность в себе, улучшив внешний вид, однако вряд ли окажут благоприятное воздействие на сердце. Пожалуй, наиболее радикальным методом будет восстановление баланса гормонов в организме мужчин страдающих облысением. Хотя, как знать, может лучше проиграть мужчинам с пышной шевелюрой в красоте, но выиграть в другом. Ведь довольно много известных людей были лысыми, и лысина им нисколько не мешала.

medicus.ru