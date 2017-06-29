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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Совещание ЮНЕСКО на уровне министров в Казани направлено на согласование путей достижения более этичного, инклюзивного и устойчивого спорта
    Опубликовано: 2017-06-29 13:25:11

    Министры спорта и высокопоставленные должностные лица, представляющие 100 государств-членов ЮНЕСКО, примут участие в Шестой Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС VI), которая пройдёт в Казани, Российская Федерация, с 13 по 15 июля 2017 года.

    Конференция МИНЕПС VI призвана стать переломным событием, так как страны обязались принять меры, направленные на достижение ощутимых результатов на основе общих ценностей и принципов, которые они определили в ходе предыдущих конференций МИНЕПС.

    Участники, среди которых будут 60 министров спорта, разработают комплексное видение инклюзивного доступа к спорту в целях популяризации спорта и физической активности среди женщин и мужчин всех возрастов и любого физического состояния.

    Участники Конференции также займутся поиском путей максимального увеличения вклада спорта в устойчивое развитие и защиту целостности спорта, включая профессионального спорта.

    Участники Конференции согласуют дальнейшие меры по осуществлению положений Берлинской декларации, принятой МИНЕПС V, а также новой Международной хартии физического воспитания, физической активности и спорта.  Кроме того, они рассмотрят, каким образом спорт может способствовать достижению целей Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

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