Скажи мне, что ты ешь, я скажу, чем ты болен

Величайший врач Гиппократ справедливо почитал пищу лекарством, а человеческий организм – своеобразной аптекой, способной составлять из того, что мы едим, и исцеляющие препараты, и яды. Прислушайтесь к себе! Обратите внимание на продукты, к которым Вас влечет «неведомая сила». Возможно это сигнал нездоровья.



Попробуйте съесть целиком лимон! Не каждый способен на такой «подвиг». Ер есть «чемпионы», которые играючи справляются с целой вазой лимонов! Не восхищайтесь таким «героизмом». Возможно, у человека проблемы с желчным пузырем и печенью.



Пристрастие к обычной белокочанной капусте говорит о том, что Вам следует обратить внимание на состояние кишечника.



Любителям яиц не хватает жира, содержащегося в желтке, и как ни странно, холина, который растворяет жир, и холестерин. Употребляемые в огромных количествах оливки, маслины свидетельствуют не только о недостатке в организме соли, но и том, что не все в порядке с щитовидной железой.

Заядлые «мороженщики» даже в холода стремятся насладиться этим лакомством. Однако истинная причина – недостаток кальция. Тоже побуждает взрослого человека постоянно иметь в своем рационе молоко.

Однако это может быть вызвано не только дефицитом кальция, но и потребностью организма в таких аминокислотах, как триптофан, лейцин, лизин. Кстати, триптофан весьма полезен возбудимым людям с истощенной нервной системой, переживающим стрессы, так как обладает достаточно сильным успокаивающим действием.

Замечательный фрукт – яблоки. Но если кто-либо есть их без меры, 2−3 кг «за один присест», то, вероятно, дело в повышенном уровне холестерина. Организма производит самоналадку, так как кальций, магний, фосфор, калий, в полном наборе содержащиеся в яблоках, помогают снижению уровня холестерина, человек начинает испытывать чувство комфорта.

Сходные ощущения появляются и у сердечников, так как «яблочные» минеральные вещества и аминокислоты помогают ритмичной работе сердечной мышцы.

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