Украина стала мировым лидером по падению цен на жилье

На протяжении периода с июля 2016 по март 2017 года темпы падения цен на жилье в Украине оказались самыми высокими в мире.

Об этом сообщает портал «Столичная недвижимость».

Как выяснили эксперты, создававшие Global House Price Index, средние цены на украинские квартиры с июля по декабрь 2016 года снизились на 4,9%, а с января по март 2017 года – еще на 1,9%.

При этом индекс цен на жилье в мире за тот же период показал рост в 6,5% – это самый высокий результат последних три года.

В 11-ти странах мира за год цены на жилье выросли более чем на 10%. Лидером оказалась Исландия, где недвижимость подорожала на 17,8%, также значительно выросли цены в Гонконге, Новой Зеландии, Канаде, Турции, Мальте, Чехии, Эстонии, Венгрии, Китае и Норвегии.

Для исследования брались реальные цены на недвижимость в 57 странах.

В рейтинг были включены такие страны как Бразилия, Китай, Хорватия, Кипр, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Македония, Нидерланды, Польша, Россия, Сербия и Сингапур.

Инф. finance.ua