  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина стала мировым лидером по падению цен на жилье
    Опубликовано: 2017-06-30 10:00:34

    На протяжении периода с июля 2016 по март 2017 года темпы падения цен на жилье в Украине оказались самыми высокими в мире.

    Об этом сообщает портал «Столичная недвижимость».

    Как выяснили эксперты, создававшие Global House Price Index, средние цены на украинские квартиры с июля по декабрь 2016 года снизились на 4,9%, а с января по март 2017 года – еще на 1,9%.

    При этом индекс цен на жилье в мире за тот же период показал рост в 6,5% – это самый высокий результат последних три года.

    В 11-ти странах мира за год цены на жилье выросли более чем на 10%. Лидером оказалась Исландия, где недвижимость подорожала на 17,8%, также значительно выросли цены в Гонконге, Новой Зеландии, Канаде, Турции, Мальте, Чехии, Эстонии, Венгрии, Китае и Норвегии.

    Для исследования брались реальные цены на недвижимость в 57 странах.

    В рейтинг были включены такие страны как Бразилия, Китай, Хорватия, Кипр, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Македония, Нидерланды, Польша, Россия, Сербия и Сингапур.

    Инф. finance.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.