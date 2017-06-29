Какими бывают болезни почек

Тягостное чувство в пояснице, ноющая боль, трудности с мочеиспусканием… В большинстве случаев эти симптомы говорят о том, что что-то плохое происходит с почками. Не достаточно того что сами эти чувства никак не из приятных, так к тому же последствия могут быть очень суровыми, а в неких случаях даже смертельными. Потому заболевания почек непременно должны вовремя выявляться, и их ни при каких обстоятельствах нельзя запускать.

Тягостное чувство в пояснице, ноющая боль, трудности с мочеиспусканием… В большинстве случаев эти симптомы говорят о том, что что-то плохое происходит с почками. Не достаточно того что сами эти чувства никак не из приятных, так к тому же последствия могут быть очень суровыми, а в неких случаях даже смертельными. Потому заболевания почек непременно должны вовремя выявляться, и их ни при каких обстоятельствах нельзя запускать.

Вспомним, что такое почки. Два маленьких парных органа, каждый размером приблизительно с кулак. В отличие, скажем, от печени их положение знакомо, пожалуй, каждому, так как они не защищены ребрами, а поэтому уязвимы к воздействиям - так, очень болезненными бывают удары, пришедшиеся на эти чувствительные органы. Внешний слой почек, состоящий из миллиона маленьких частичек - нефронов - впитывает все избыточное из крови, поддерживая в организме баланс частей. В случае их повреждения либо заболевания, отходы жизнедеятельности, также излишек воды скапливаются в организме, вызывая его отравление. И чем далее входит этот процесс, тем выше угроза полного отказа почек. Грустные последствия такового развития событий несложно представить.

Любопытно, что заболевания почек у дам случаются почаще - такая «расплата» за особенности физиологии, но у парней они протекают существенно тяжелее, при этом, обычно, выявляются уже в запущенных стадиях. Ведь эти заболевания - одни из самых опасных, они далековато не сходу дают о для себя знать. Так что не излишним будет временами «прислушиваться» к тому, как почки себя «ведут». Заставить задуматься должны любые боли в районе поясницы, не поддающаяся объяснению жажда и подозрительно нередкие позывы к мочеиспусканию, помутнение мочи либо кровавые примеси в ней, выраженные отеки лица, ног и рук. Другие симптомы, характерные многим недомоганиям, такие как неизменная вялость, слабость, одышка, утрата аппетита, завышенное давление, бледноватая и очень сухая кожа - тоже могут указывать на заболевания почек. При обнаружении у себя схожих состояний следует немедленно записаться на прием к доктору.

Заболевания почек разнообразны, но самыми всераспространенными являются пиелонефрит, мочекаменная болезнь, нефроптоз, гидронефроз, почечная дефицитность.

Пиелонефрит - это воспаление заразной природы. Вызывающие его мельчайшие организмы могут добраться до почки с кровью из покоробленного кариесом зуба, из хоть какого фурункула либо очага воспаления в каком-либо из внутренних органов. В итоге в почке развивается гнойно-воспалительный процесс. Пиелонефрит перебегает в приобретенную стадию, протекает волнообразно, предпосылкой обострений становятся переохлаждения, понижение иммунитета, переутомление.

Всем, наверняка, понятно, что в почках могут создаваться песок и камешки. До поры до времени они могут просто скапливаться и ничем не выдавать себя, но в какой-то момент дадут о для себя знать сильными либо ноющими болями. А если таковой камень перекроет пути оттока мочи, это откликнется острой почечной коликой, от которой человек места для себя не находит. Развитию мочекаменной заболевания содействуют жесткая вода, горячий климат, острая либо кислая еда. Образование камешков «подстегивается» сидячей работой и едой всухомятку.

Нефроптоз больше знают как опущенную либо блуждающую почку. Когда почка опущена, она может поворачиваться вокруг собственной оси, растягивая и перегибая сосуды, что ведет к нарушению кровообращения органа. К этой заболевания почек может привести томная физическая работа, резкое похудание, разные травмы.

Когда почки отчасти либо стопроцентно прекращают делать свои функции, такое состояние именуется почечной дефицитностью. Последствия этой заболевания почек человека - нарушение водно-электролитного баланса, накапливание в крови мочевины, креатинина, мочевой кислоты. Спровоцировать острую почечную дефицитность могут яды и некие фармацевтические препараты, а приобретенная дефицитность может являться следствием целого ряда болезней.

health.sumy.ua