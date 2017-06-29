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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Киевсовет хочет вернуть проспекту Победы историческое название
    Опубликовано: 2017-06-29 16:30:55

    Депутаты Киевского городского совета на заседании постоянной комиссии.

    по вопросам самоуправления, региональных и международных связей согласовали проект решения о переименовании проспекта в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах. Об этом сообщает пресс-служба Киесовета.

    Согласно проекту решения, проспекта Победы предлагается вернуть историческое название – Брест-Литовский.

    Общественные обсуждения данного переименования проходили на сайте исполнительного органа Киевсовета (КГГА) в период с 16 ноября 2016 до 16 января 2017 года. Участие в голосовании приняли 1172 человека. Из них 810 граждан, а это 69% поддержали переименование проспекта Победы, остальные – высказались против.

    Проспект Победы известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века, с начала его застройки, назывался Брест-Литовское шоссе, с 1964 года – Брест-Литовский проспект. Современное название – с 1985 года.

    Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

    Инф. for-ua.com

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