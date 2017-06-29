Кишечная непроходимость требует экстренной помощи

Если у человека возникают нарушения в прохождении еды по кишечному тракту, означает, может появиться острая пищеварительная непроходимость. При отсутствии правильного исцеления результат будет самым неблагоприятным.

С данным болезнью люди сталкиваются часто. Почаще пищеварительная непроходимость возникает у пенсионеров и малеханьких малышей. Но появиться она может полностью в любом возрасте. Это очень суровое состояние, которое, при отсутствии резвой мед помощи, может привести к тяжким последствиям. Докторы именуют данное болезнь патологическим процессом, который может привести к закупорке кишечного тракта посторонними телами, завороту либо полному его параличу.

Для того чтоб не вышло критичной ситуации, следует знать главные симптомы, по которым определяется пищеварительная непроходимость. Признаки у неких людей могут быть разными, но все таки есть такие, которые наблюдаются у каждого пациента с данным диагнозом. Сначала, это сильные и острые боли в области животика, время от времени длящиеся в протяжении нескольких часов. Вобщем, схожий симптом в любом случае просит незамедлительного докторского вмешательства, даже если это не пищеварительная непроходимость. Признаки могут заключаться и в длительном отсутствии стула, запоре, сильном вздутии животика, а означает, и завышенном газообразовании, которые истязают хворого в протяжении 2-ух и поболее дней. Если появилась острая пищеварительная непроходимость, у человека могут показаться наисильнейшие приступы тошноты, переходящие в долгую и мучительную рвоту. Не испытывайте судьбу и не ожидайте, когда все пройдет. Противные чувства и болевые симптомы могут пропасть, но на замену им придут более суровые последствия.

В редчайших случаях пищеварительная непроходимость может быть прирожденной. Выявить это можно, проведя ультразвуковое обследование. Докторы считают, что в данном случае предпосылкой данной патологии становится генетическая расположенность. Потому, если у близких родственников появлялась такая неувязка, нужно обследоваться и начать уделять собственному здоровью как можно больше внимания. Но в главном, пищеварительная непроходимость возникает по ряду обретенных обстоятельств. Это могут быть разные новообразования в брюшной области, как доброкачественного, так и злокачественного нрава. Может быть попадание в кишечный тракт какого-нибудь постороннего предмета и, как следствие, его закупорка. В особенности этому подвержены малыши, повсевременно пробующие «на зуб» все, что попадается им под руку. Предпосылкой могут стать червянные инвазии в запущенной форме. При желчекаменной заболевания, может быть образование камешков, закупоривающих кишечный тракт. В особенности сберегать для себя нужно людям с разными типами брюшной грыжи. Их развитие может привести к сдавливанию определенной части кишечного тракта и, как следствие, возникнет острая пищеварительная непроходимость.

При первых же симптомах данного заболевания нужно обращаться к доктору и ни при каких обстоятельствах не лечиться самому. Если появились резкие боли - немедля вызовите скорую помощь, потому что в течение нескольких часов проявиться вся картина заболевания. От того, как стремительно к пациенту будет использована мед помощь, стопроцентно зависит финал исцеления. Принимаются самые критические меры по устранению болевого шока и восполнению утраченной организмом воды. С помощью зонда высвобождают желудок и верхние отделы кишечного тракта от остатков их содержимого. Для чистки нижних отделов используют сифонные клизмы. Чтоб успокоить усиленную перистальтику и расслабить мышечную стену, используют спазмолитики. В большинстве случаев после таких действий пищеварительная непроходимость стопроцентно устраняется. Если данные меры не принесли хотимого результата, как правило это может быть при механических случаях непроходимости, прибегают к хирургическому вмешательству. С его помощью избавляют причину заболевания - иссекается непролазный участок кишечного тракта и восстанавливается его полная работоспособность. Не следует забывать, что даже после проведения операции и удачного исцеления, пищеварительная непроходимость может показаться вновь. Потому следует проходить своевременный осмотр у гастроэнтеролога

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