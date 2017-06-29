Окситоцин повышает уровень враждебности и недоверия Опубликовано: Часто окситоцин называют "гормоном объятий" или "гормоном любви", так как он задействован в установлении связи между любовниками, матерью и ребенком. Многочисленные исследования показали, что этот гормон повышает степень доверия. Однако последнее изыскание доказывает: окситоцин способен увеличить подозрительность и агрессивность.



Как заявляет психолог Дженнифер Бартз из Медицинской школы Маунт Синай в Нью-Йорке, окситоцин может усиливать те склонности, которые у человека уже есть. Причем, неважно они позитивные или негативные. Получается, гормон не дает чувства защищенности и доверительности.



Данное открытие ставит под сомнение точку зрения некоторых ученых, планировавших давать окситоцин в виде назального спрея детям, больным аутизмом, дабы сделать их более социально адаптированными.



Группа Бартз специально изучила состояние 14 человек с диагнозом "пограничное расстройство личности" и 13 добровольцев, не страдавших психическими недугами. Симптомы пограничного расстройства личности включали в себя чувство незащищенности, страх одиночества и постоянные поиски поддержки у партнера.



Членам каждой группы предлагалось поиграть в компьютерную игру с экспериментатором, представленным в качестве партнера-добровольца. В каждом из трех раундов участникам эксперимента было необходимо предсказать, станет ли с ними сотрудничать их партнер, или же оставит игру. За первое предположение, человек мог заработать 6 долларов, а за второе – 4. Также имелась возможность раньше выйти из игры, если доброволец совсем не был уверен в партнере.



Итак, игроки с пограничным расстройством личности чаще покидали игру рано после того, как им давали спрей с окситоцином. То есть гормон повышал и так уже высокий уровень враждебности и подозрительности по отношению к партнеру. А вот психически здоровые люди демонстрировали большую сговорчивость после дозы окситоцина.

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