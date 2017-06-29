Один из лучших методов борьбы с бессонницей Опубликовано: Один из лучших методов борьбы с бессонницей - не пытаться заставить себя заснуть, а встать с постели. К такому выводу пришла группа американских ученых, результаты исследования которых опубликованы в научном медицинском журнале "Архивы отечественной медицины".



По словам главы научной группы Даниэля Бюссе из Школы медицины Университета Питтсбурга, результаты проведенной работы позволяют заключить, что людям с нарушениями сна необходимо как можно меньше времени проводить в постели, безуспешно пытаясь при этом заснуть.



Исследование, в котором приняли участие 79 человек, средний возраст которых составлял 72 года, включало в себя новую методику кратковременной поведенческой терапии - специального подхода в психологии, предназначенного для изменения образов и мыслей пациента, чтобы помочь ему в преодолении эмоциональных и психических проблем. При таком подходе лекарственные средства пациентами не применяются. Как утверждает Бюссе, подобная терапия применяется уже более трех десятков лет и доказала свою эффективность. До недавних пор ее главными недостатками считались высокая стоимость и продолжительность - пациентам приходилось каждый день проводить по 6-8 часов в кабинете психолога.



Задавшись целью сделать поведенческую терапию более доступной, Бюссе и его коллеги решили сократить ее до двух часов. В течение этого времени врачи пытались "настроить" пациентов на особый режим сна, при котором им запрещалось насильно заставлять себя заснуть. Медики также рассказывали о таких явлениях, как биологические часы организма. По истечении месячного курса терапии примерно две трети пациентов сообщили о значительном улучшении качества сна, причем некоторые из них полностью избавились от бессонницы. Шесть месяцев последующих наблюдений не выявили никаких ухудшений в достигнутом результате лечения.



Как утверждает Томас Нейлан из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, основная ошибка людей, страдающих от расстройства сна, заключается в том, что "многие из них просто лежат в постели, мучаясь беспокойством из-за своего недуга". "Если вы не хотите спать - не заставляйте себя это делать насильно; если же вы проснулись посреди ночи и не можете заснуть - не лежите в постели просто так", - советует он.



Бессонница является причиной многих заболеваний. Ученые утверждают, что длительные нарушения сна могут привести и к серьезным психическим расстройствам. По статистике, от бессонницы страдает каждый пятый житель США.

news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

