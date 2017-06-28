Открытый интернет без ограничений

Сейчас многие страны стараются ограничить доступ пользователей к тем или иным веб-ресурсам. В некоторых странах начинают запрещать определенные сайты, но благодаря ряду программ такие запреты можно обходить (не спасет лишь в том случае, если ресурс был полностью удален).

Для компьютеров выгоднее всего использовать VPN. Или браузер, где VPN стоит базово. Однако если вы пользуетесь таким браузером, как Google Chrome, то намного проще установить расширение «Антиблок». Вот тут http://proftechsupport.com/ о нем написано больше и в подробностях. Но с его помощью можно легко и быстро вернуть возможность сидеть в ВК (если вы проживаете в Украине) или Facebook (если в России).

Среди его дополнительных преимуществ стоит выделить несколько. В большинстве случаев сложно найти программу для обхода запретов, которая не будет сильно нагружать браузер. А это приведет к снижению скорости работы сайтов. При этом даже в том случае, если ваш сайт находиться в «белом» списке и заходить на него через VPN смысла нет. Так вот, «Антиблок» такого недостатка не имеет — это действительно очень легкое приложение, не нагружающее процессор и браузер.

Далее — большинство бесплатных программ старается окупиться рекламой. Это логично, ведь всем хочется зарабатывать. У «Антиблока» и этого недостатка нет. Приложение создано для пользователей, так что не будет отвлекать навязчивой рекламой.

Последнее — установка. Тут добавить особо нечего. Она настолько же простая, как и установка любых других плагинов или приложений. Достаточно скачать нужный файл, вмонтировать его в свой браузер и подключить через меню «Настройки». После этого он будет работать и дополнительных телодвижений от пользователя не потребует.