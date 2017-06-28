Слабоумие не является нормальной составляющей процесса старения Опубликовано: Слабоумие не является нормальной составляющей процесса старения, утверждают ученые. Оно вызвано заболеванием головного мозга, которое можно победить, считает профессор Ноттингемского университета Кевин Морган, который также является научным советником Центра по исследованию болезни Альцгеймера.



Сотрудники этого учреждения начали новую кампанию, пишет The Telegraph. Они призывают власти увеличить финансирование исследований, способных улучшить диагностику и лечение деменции.



Эксперты констатируют: они близки к разработке эффективных методов лечения дегенеративных заболеваний, которые поражают миллионы человек в самой Великобритании и во всем мире. При этом болезнь пагубно влияет не только на отдельных пациентов, но и окружающих их людей. Все упирается в инвестиции, сетует Морган.

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