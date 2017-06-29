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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Храбрые студенты реже лгут преподавателям
    Опубликовано: 2017-06-29 10:44:05

    Ученым удалось выяснить, что студенты, которые не обманывали, обладали такими чертами характера, как смелость и сочувствие. В исследовании приняли участие 400 студентов из университета штата Огайо, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Данные исследования были представлены на конференции Американской Ассоциации Психологов. В исследовании ученые опросили студентов о том, обманывали ли они на занятиях в течение последних 30 дней, в прошлом году, и есть ли вероятность того, что они обманут в будущем. Также специалисты провели тесты, по которым определили уровень храбрости, честности и сочувствия у студентов.

    В результате выяснилось, что ребята, которые были более храбрыми, сообщили о меньшем количестве случаев обмана за 30 предыдущих дней и в меньшей степени намеревались лгать в будущем. Также они сообщили о том, что испытывали большее чувство вины, если им приходилось обманывать, по сравнению с другими участниками.

    По мнению специалистов, у храбрых людей, которые в свою очередь гораздо реже обманывают, более сильный тип личности, так как они реже поддаются искушению. Им приходится почти ежедневно наблюдать, как их сокурсники лгут преподавателям, и за это не получают серьезного наказания.

    medicinform.net

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