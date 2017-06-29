Средства от комаров вредоносны для здоровья Опубликовано: Однако врачи предупреждают, что все эти отпугивающие москитов препараты не безвредны и для человека. Самый распространенный из них - ароматическая спираль. Спирали прессуются из древесных опилок и содержат инсектицид аллетрин, пишут Подробности.



В 2006 году власти Южной Кореи запретили использование в этих репеллентах канцерогена "малахитовая зелень". Однако местные эксперты после проведенных в прошлом году испытаний спиралек установили, что при сгорании внутри закрытой комнаты одной такой спирали выделяется вызывающее рак вещество формальдегид в количестве, которое дает выкуривание 22 сигарет. При этом количество в дыме выделяемых при горении твердых частиц равноценно 56 сигаретам. Врачи не рекомендуют долгое время пользоваться спиральками в закрытых помещениях, что может вызвать астму у детей.



Что касается популярных ныне аэрозолей, то основным их веществом является пиратрид (pyrathroid), парализующий нервную систему комаров. Беда в том, что люди используют эти аэрозоли слишком интенсивно и большие их количества попадают внутрь организма через кожу, с пищей, предметы домашнего обихода и игрушки. Все эти вещи необходимо тщательно промывать водой с мылом.



Электронагреватели, в которые вкладываются маленькие подушечки, пропитанные все тем же пиратридом, менее токсичны, чем спирали, но также способны вызвать много побочных эффектов, включая аллергию, риниты, астму, насморк, головные боли, шум в ушах, позывы рвоты и даже, в тяжелых случаях, кому. Нагреватели с подушечками следует ставить в радиусе двух метров.



Продаются также различные репелленты, например, лосьоны, содержащие отпугивающее комаров химическое соединение ДЭТА, разработанные американцами в 1950-х года для своих солдат. Однако после того, как выяснилось, что ДЭТА влияет на рождение детей, нервные клетки мозга и вызывает болезни сердца, власти США в 2005 году рекомендовали заменить это вещество на натуральный лимонный эвкалипт. В Южной Корее репелленты с содержанием свыше 30 процентов ДЭТА в продаже запрещены.



Большую популярность здесь приобрели сейчас флуоресцентные лампы, использующие ультрафиолетовые лучи. Они привлекают москитов, которые при соприкосновении с такой лампой погибают от специальных нагревательных элементов. Хотя в них нет вредной химии, но есть опасность поражения электричеством. В результате проведенного здесь обследования семи типов таких ламп выяснилось, что у четырех не было вообще никакой защиты от электрических разрядов.



Некоторые носят специальные браслеты с природными ингредиентами, которые хотя и безвредны, но зато мало помогают от укусов кровососущих. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

