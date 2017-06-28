Ослабление обоняния: ранний признак возникновения болезни Паркинсона Опубликовано: Ослабление обоняния, то есть снижение реакции на интенсивность запаха, возможно, является первым индикатором возникновения болезни Паркинсона, считают ученые.



По мнению специалистов, возникновение заболевания может произойти через несколько лет после того, как начнут проявляться первые симптомы. Ученые впервые провели анализ такого рода, который указал на взаимосвязь между обонянием и риском возникновения болезни Паркинсона. У мужчин ослабление чувства обоняния может быть предвестником нейродегенеративных расстройств за 4 года до первых явных симптомов заболевания.



В исследовании приняли участие 2267 мужчин, которые прошли проверку обоняния в период с 1991 по 1996 годы. Наблюдение за участниками проекта велось в течение последующих 8 лет. Целью исследования было проследить, кто из мужчин получил диагноз болезни Паркинсона.



В ходе исследования у 35 мужчин выявили данное заболевание. Совокупные результаты анализа указывают на то, что ухудшение обоняния позволяет предсказать вероятность развития болезни Паркинсона уже за 4 года до проявления первых симптомов. По словам специалистов, ухудшение обоняния связано с процессом старения, курением, чрезмерным употреблением кофе, снижением мозговой деятельности и продолжительным дневным сном.



Ученые заметили, что все вышеуказанные условия могут выступать в роли факторов риска возникновения болезни Паркинсона. Специалисты считают, что возможность предугадать заранее возникновение заболевания позволит эффективно справляться с симптомами и даже предотвращать обострение нейродегенеративных расстройств. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

