Среди эпилептиков высокий процент случаев смерти от утопления Опубликовано: У людей, страдающих эпилепсией, в 19 раз выше риск того, что они утонут, чем у остальных, сообщили ученые.



Специалисты изучили результаты 51 исследования во всем мире и выяснили, что среди 88 случаев смерти в результате утопления, пятую часть можно было предотвратить. Принятие душа вместо ванны или плаванье с кем-то в компании могли бы спасти жизнь в случае приступа, считают ученые. Результаты исследования были опубликованы в Neurology journal.



Эпилепсией страдает приблизительно каждый 131 человек в Великобритании. Ежегодно многие из пациентов умирают в своих ваннах, когда принятие душа могло бы спасти им жизнь, подчеркнул профессор Ley Sander, возглавлявший исследование. В результате изучения результатов 51 исследования специалисты пришли к выводу, что риск смерти в результате утопления среди населения в 19 раз выше у больных эпилепсией.



По мнению специалистов, люди, страдающие от эпилепсии, должны быть очень осторожны и избегать ситуаций, которые могли бы привести их к смерти. Необходимо вместо ванны принимать душ, а также при купании на пляже или в бассейне предупреждать спасателей о болезни, чтоб они всегда держали пациентов в поле зрения, советуют специалисты. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

