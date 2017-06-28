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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Среди эпилептиков высокий процент случаев смерти от утопления
    Опубликовано: 2017-06-28 12:04:22

    У людей, страдающих эпилепсией, в 19 раз выше риск того, что они утонут, чем у остальных, сообщили ученые.

    Специалисты изучили результаты 51 исследования во всем мире и выяснили, что среди 88 случаев смерти в результате утопления, пятую часть можно было предотвратить. Принятие душа вместо ванны или плаванье с кем-то в компании могли бы спасти жизнь в случае приступа, считают ученые. Результаты исследования были опубликованы в Neurology journal.

    Эпилепсией страдает приблизительно каждый 131 человек в Великобритании. Ежегодно многие из пациентов умирают в своих ваннах, когда принятие душа могло бы спасти им жизнь, подчеркнул профессор Ley Sander, возглавлявший исследование. В результате изучения результатов 51 исследования специалисты пришли к выводу, что риск смерти в результате утопления среди населения в 19 раз выше у больных эпилепсией.

    По мнению специалистов, люди, страдающие от эпилепсии, должны быть очень осторожны и избегать ситуаций, которые могли бы привести их к смерти. Необходимо вместо ванны принимать душ, а также при купании на пляже или в бассейне предупреждать спасателей о болезни, чтоб они всегда держали пациентов в поле зрения, советуют специалисты.

    medicinform.net

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