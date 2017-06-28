Немеланомный рак кожи: сигнал об опасности возникновения других типов рака Опубликовано: У людей, которые болели немеланомным раком кожи, вдвое увеличен риск возникновения других типов раковых образований, считают американские ученые.



Специалисты считают, что наиболее высокий риск возникновения других типов рака у людей молодого возраста. Результаты предыдущего исследования показали, что у людей с немеланомным типом рака кожи высокий риск возникновения меланомы, которая может привести к смертельному исходу, сообщил доктор Alberg. Ученый предполагает, что немеланомный рак кожи может выступать фактором риска возникновения других раковых образований, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Alberg и коллеги проанализировали данные 16-летнего исследования, в котором приняли участие 769 человек с немеланомным раком кожи и 18405 человек без истории заболевания раком кожи. Ученые сравнили риск возникновения других форм раковых образований в двух группах.



Выяснилось, что у людей с немеланомным раком кожи в два раза выше риск возникновения других типов рака, чем у тех, кто не болел немеланомным раком кожи, сказал Alberg. Такая взаимосвязь оставалась даже после того, как учли такие факторы, как возраст, лишний вес, курение, уровень образования, тип кожи и количество времени, проведенного на солнце. У людей, которые заболели раком кожи в возрасте от 25 до 44 лет, риск возникновения другого типа рака превышал 2,6 раза.



По мнению специалистов, чем раньше возникает у человека немеланомный рак кожи, тем выше у него риск возникновения других типов рака. Также возникновение различных типов рака может быть связано с генетической предрасположенностью, подчеркнул доктор Alberg.

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