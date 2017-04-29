Лекарства для лечения герпеса могут отсрочить необходимость приема препаратов для лечения ВИЧ-инфекции

Обычное лечение герпеса может помочь отложить необходимость приема лекарств от ВИЧ-инфекции людям, которые являются носителями сразу двух этих инфекций, считают американские исследователи.

Ученые провели исследование, в котором изучили состояние 3300 человек, страдающих герпесом и ВИЧ-инфекцией. Оказалось, что прием ацикловира (препарата для лечения герпеса) снижал риск прогрессии ВИЧ-инфекции на 16%. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале Lancet.

Испытуемые принимали два раза в день по дозе ацикловира или плацебо, и в течение двух лет исследователи мониторили состояние здоровья всех участников эксперимента. В результате удалось обнаружить у пациентов, принимавших ацикловир, возможность отсрочить прием препаратов для лечения ВИЧ, сообщили ученые.

По мнению исследователей, эффект от такого лечения достаточно скромный, однако это все же может стать дешевой альтернативой лечения для людей, не имеющих достаточно средств. Эксперты также отметили, что ацикловир не снижал способность передачи вируса ВИЧ половым партнерам больного. ВИЧ-1 — наиболее распространенный вирус среди всех ВИЧ-инфекций. Известно, что большинство людей, которые заражены ВИЧ-1, также являются носителями вируса простого герпеса типа 2 (HSV2) или генитального герпеса, пояснили эксперты.

medicinform.net