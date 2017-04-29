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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Тутанхамон, возможно, умер от малярии
    Опубликовано: 2017-04-29 22:24:23

    Египетский Царь Тутанхамон, вступивший на престол около 12 лет, возможно, умер от малярии, разрушевшей его организм. Данное открытие может изменить теорию о предполагаемой причине его смерти, одной из которых является заговор и убийство, сообщает ВВС.

    Ученые египтологи тщательно изучали в течение двух лет мумифицированные останки 19-летнего фараона с целью извлечения его крови и ДНК. Исследователи обнаружили следы паразитов малярии в крови фараона. Результаты исследования были опубликованы в Journal of the American Medical Association.

    Тутанхамон - египетский фараон из XVIII династии, правивший с 1351 по 1342 год до н.э. 26 ноября 1922 года археолог Ховард Картер и лорд Карнарвон, финансировавший проведение раскопок, нашли в Долине Царей гробницу египетского фараона Тутанхамона. Этот фараон не был выдающимся правителем, царствовал он недолго и умер 19-летним юношей, но его гробница до сих пор является единственной, которую археологам удалось обнаружить почти неразграбленной.

    Многих ученых продолжает интересовать истинная причина смерти Тутанхамона в столь юном возрасте. Некоторые полагают, что фараон умер из-за падения с колесницы, другие считают, что это было подстроено умышленно. Однако результаты нового исследования дают основания полагать, что из-за перелома ноги смертельная инфекция попала в организм юноши, что и привело к его быстрой смерти, считает Dr. Hawass.

    medicinform.net

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