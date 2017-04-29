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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Иглоукалывание может стать терапией для лечения периодических болей у женщин
    Опубликовано: 2017-04-29 21:24:11

    Иглоукалывание может стать эффективным способом борьбы с периодическими болями во время «критических дней» у женщин, считают исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели анализ 27 южнокорейских исследований, в которых приняли участие около 3000 женщин, на тему использования терапии в виде иглоукалывания (акупунктуры). Иглоукалывание — одна из наименее спорных тем нетрадиционной медицины, но ее эффективность до сих пор продолжает обсуждаться. Результаты исследования были опубликованы в British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

    В исследованиях были использованы различные техники акупунктуры. Также применяли иглоукалывание-плацебо для части участниц, которое заключалось в хаотичном введении игл на незначительную глубину, что делало такую терапию бесполезной. В результате оказалось, что женщины, которым проводили терапию акупунктурой, чувствовали значительное снижение интенсивности болей в «критические дни» по сравнению с контрольной группой и даже по сравнению с группой, где использовалось фармакологическое лечение.

    Периодические боли у некоторых женщин сопровождаются тяжелыми недомоганиями, выраженными в виде тошноты, диареи, мигрени и боли в пояснице. Чаще всего для снятия боли используются сильные анальгетики. Использование иглоукалывания в качестве терапии может стать альтернативой основного лечения, однако все решения по выбору метода борьбы с периодическими болями женщины должны обговаривать со своими лечащими врачами, считают ученые.

    medicinform.net

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