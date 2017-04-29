Сострадание и хорошие дела могут быть «заразны»

По мнению ученых, если вы увидите, что кто-то другой совершает доброе дело, вы вдохновитесь и почувствуете потребность, в свою очередь, совершить хороший поступок.

Целью исследования было доказать, что и сострадание тоже может быть заразным. Для проведения эксперимента ученые привлекли добровольцев, которые просмотрели «нейтральный» документальный видеосюжет о природе или видеофрагмент шоу Опры Уинфри, в котором участники-музыканты благодарили своих наставников. Затем участники эксперимента написали эссе о том, что они видели, получили вознаграждение за затраченное время и по просьбе организаторов указали, хотят ли они принять участие в следующем исследовании. Участники, смотревшие запись шоу Опры Уинфри, чаще соглашались выступить добровольцами в последующем исследовании.

Позитивное, вдохновляющее чувство, которое вызывает положительные эмоции и заставляет людей чувствовать себя хорошо, может вдохновить их на помощь другим. Результаты исследования будут опубликованы в следующем номере журнала Psychological Science.

В следующем эксперименте участники смотрели один из предыдущих двух видеосюжетов или третий – фрагмент английской комедии. Затем сотрудница, проводившая эксперимент, пожаловалась, что ей не удается открыть компьютерный файл, связанный с исследованием, и сказала добровольцам, что они могут быть свободны. Но на выходе она спрашивала участников, не согласятся ли они заполнить довольно скучную анкету для еще одного исследования. Участники эксперимента, смотревшие видеосюжет с шоу Опры Уинфри, потратили почти вдвое больше времени на помощь экспериментатору, чем те, кто смотрел другие видео.

Авторы исследования заключили, что, через передающееся чувство душевного подъема, даже кратковременное воздействие альтруистического поведения других людей мотивирует человека, тем самым потенциально предоставляя возможности для увеличения общего уровня положительного поведения в обществе.

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