Многие родители не беседуют с детьми на тему вреда алкоголя

Родители часто недооценивают возможность повлиять на отношение к спиртному их собственных детей, считают представители министерства по делам семьи и школы Великобритании, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В исследовании приняли участие более 4 тысяч испытуемых – родителей, детей и молодых людей. Каждый четвертый подросток сообщил, что его родители никогда не говорили с ним о вреде алкоголя. Почти каждый десятый родитель не может точно сказать, употреблял ли когда-нибудь спиртное его ребенок. Всего 17% опрошенных родителей когда-либо задумывались о том, что они будут делать, если у их сына или дочери появятся проблемы с алкоголем. В то же время, 80% родителей заявили, что станут предпринимать какие-то меры, только если такие проблемы действительно возникнут.

В свою очередь больше половины подростков, которые уже пробовали алкоголь, сообщили, что впервые им предложили попробовать спиртное их родители. Оказалось, что дети, родители которых злоупотребляют алкоголем, чаще всего впоследствии сами начинают пить.

По мнению министра образования Великобритании, Vernon Coaker, проведенное исследование показало, что родители порой недооценивают собственное влияние на отношение их детей к алкоголю. "26% опрошенных нами молодых людей сообщили, что их родители никогда не говорили с ними об этой проблеме. Если родители найдут в себе силы обсуждать эту тему открыто, возможно, у их детей не будет такого жгучего интереса к алкоголю в столь раннем возрасте", считает Vernon Coaker.

medicinform.net