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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Новые квартиры в Крюковщине
    Опубликовано: 2017-04-29 14:05:15

    Приобретение жилья является одним из наиболее важных шагов в жизни каждого человека, поэтому к решению этого вопроса необходимо относиться очень внимательно. Все прекрасно знают, что сейчас недвижимость в Киеве стоит больших денег, поэтому позволить себе собственные квадратные метры в этом городе сможет далеко не каждый человек. Огромное количество людей обращают внимание на пригороды Киева. Здесь недалеко от него находится село Крюковщина, в котором можно недорого приобрести квартиру. Жилье здесь предлагается как эконом класса, так и класса премиум. Если вы располагаете средствами, то обязательно купить квартиру тут, пока у вас имеется возможность.

    Бурное развитие Крюковщины началось в последние 5-10 лет – до того времени это было патриархальное и тихое местечко. Сегодня же село довольно активно застраивается – новостройки Крюковщины по своему размаху и масштабу легко могут соперничать с киевскими жилыми комплексами. Разумеется, жилые комплексы Крюковщины пока еще не могут похвастать высотой в 25 этажей, но, тем не менее, по количеству квартир в новеньких ЖК местные новостройки легко могут дать фору своим столичным «конкурентам». С этого села можно легко добраться на работу в Киев.

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