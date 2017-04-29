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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • От стресса хромосомы старятся на 10 лет
    Опубликовано: 2017-04-29 13:04:56

    Психологического стресса может быть достаточно, чтобы женские хромосомы состарились на 10 лет, утверждает новое исследование.
    Связь между стрессом, старением и здоровьем на уровне клеток выяснена не до конца, но теперь команда исследователей под руководством Элиссы Эпель из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучила воздействие стресса на клетку.

    Известно, что существуют фрагменты ДНК под названием теломеры – концевой участок хромосомы, защищающий хромосому и отвечающий за генетическую стабильность. Каждый раз при делении клетки, теломеры укорачиваются, так что у дочерних клеток теломеры немного короче, чем у родительских.

    Но у молодых людей этот процесс корректируется ферментом теломераза, который способствует регенерации «наконечников» хромосом. А вот у пожилых людей количество теломеразы значительно снижается, что в итоге приводит к остановке деления.

    Для изучения воздействия стресса на клетку Эпель и ее коллеги исследовали хромосомы лейкоцитов 58 матерей, причем у двух третей из них дети были хронически больны. У остальных дети были здоровы, поэтому можно предположить, что они испытывали меньше стресса.

    У представителей разных групп не было обнаружено различия в длине теломер, но у представителей и той и другой группы, сказавших, что испытывают сильный стресс, теломеры оказались самыми короткими. Эффект стресса был настолько сильным, что можно было наблюдать старение клеток на 9−17 лет.

    Эпель говорит, что результаты ее не удивили. «Я думаю, что то, как мы воспринимаем мир может быть важнее объективной реальности, – говорит она. – Если мы испытываем чувство стресса, это надо воспринимать со всей серьезностью, потому что это отражается на клеточном уровне».

    У тех, кто наиболее продолжительное время ухаживал за больным ребенком, тоже были короткие теломеры, в независимости от того, насколько они ощущали стресс. «К сожалению, чем дольше женщинам приходилось заботиться о детях, тем хуже обстоят дела с их здоровьем», – говорит Эпель.

    Она говорит, что необходимы новые исследования в этой области, чтобы подтвердить результаты этого опыта, не учитывавшего таких факторов, как образ жизни, социальный статус и воздействие окружающей среды. «В любом случае, приходится ли вам за кем-то ухаживать или нет, стресс – это красный флаг», – отмечает она.

    medicus.ru

     

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