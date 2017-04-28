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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина была и есть приоритетом администрации США - Госдеп
    Опубликовано: 2017-04-28 14:30:16

    Сегодня представители внешнеполитических ведомств США и Украины обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в части политики безопасности.

    Украина никуда не делась с повестки дня администрации Соединенных Штатов. Об этом на встрече c первым заместителем министра иностранных дел Вадимом Пристайко заявила помощник госсекретаря США по политико-военным вопросам Тина Кайданов, передает пресс-служба МИД.

    "Украина была и остается приоритетом повестки дня администрации США", - сказала она.

    Как сообщает пресс-служба МИД, собеседники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в части политики безопасности. Также речь шла о военной помощи США украинской армии.

    "Американская сторона отметила важность дальнейшего продвижения внутренних реформ в Украине и подчеркнула неизменность твердой поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - резюмировали в ведомстве.

    25 апреля сообщалось, что в плане бюджета США на 2018 год, обнародованном администрацией президента Дональда Трампа, предусмотрено сокращение на треть помощи странам на пути к развитию.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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