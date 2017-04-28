Посол США: Украина находится на передовой информационной войны

По словам Йованович, для Украины важно иметь СМИ, "которым доверяют, которые могут вести борьбу с дезинформацией, ставшей оружием".

Украина находится на передовой информационной войны, а украинские журналисты - в авангарде этой битвы. Об этом заявила посол США В Украине Мари Йованович во время международной медиаконференции, передает Радио Свобода.

Йованович также призвала украинских журналистов в своей работе "опираться на факты и быть объективными".

"Мы считаем, что дальнейшее продвижение Украины на пути реформ - лучший способ спасти ее суверенитет, спасти от внешних угроз, российской агрессии. Но это непросто. Много вызовов, одна из наибольших проблем - распространение дезинформации", - сказала она.

По словам посла, для Украины важно иметь СМИ, "которым доверяют, которые могут вести борьбу с дезинформацией, ставшей оружием".

ЛIГАБiзнесIнформ