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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Посол США: Украина находится на передовой информационной войны
    Опубликовано: 2017-04-28 13:00:27

    По словам Йованович, для Украины важно иметь СМИ, "которым доверяют, которые могут вести борьбу с дезинформацией, ставшей оружием".

    Украина находится на передовой информационной войны, а украинские журналисты - в авангарде этой битвы. Об этом заявила посол США В Украине Мари Йованович во время международной медиаконференции, передает Радио Свобода.

    Йованович также призвала украинских журналистов в своей работе "опираться на факты и быть объективными".

    "Мы считаем, что дальнейшее продвижение Украины на пути реформ - лучший способ спасти ее суверенитет, спасти от внешних угроз, российской агрессии. Но это непросто. Много вызовов, одна из наибольших проблем - распространение дезинформации", - сказала она.

    По словам посла, для Украины важно иметь СМИ, "которым доверяют, которые могут вести борьбу с дезинформацией, ставшей оружием".

    ЛIГАБiзнесIнформ

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