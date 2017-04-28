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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диета № 5
    Опубликовано: 2017-04-28 16:04:45

    Это лечебная диета и ей могут пользоваться и лечиться люди с заболеваниями печени и желчного пузыря (в т.ч. желче-выводящих путей).

    Перед применением диеты №5 обязательно проконсультируйтесь с врачём!


     

    Диета №5 или стол № 5 - это всего лишь один из 15! столов, разработанных для различных заболеваний. Суть диеты №5 - употреблять определенные продукты и строго исключить из вашего рациона другие продукты. При диете no 5 питаться необходимо 5 раз в день и перед употреблением, пищу не обходимо измельчать.


     

    При диете no5 можно есть:
    Супы овощные
    Нежирное мясо, птица и рыба - вареное или на пару.
    Молоко, кефир, творог (до 200 г в день). Разрешаются также творожные блюда - запеканки, суфле, ватрушки, ленивые вареники и неострый сыр.
    Каши на воде (можно добавить немного нежирного молока)
    Вареные макароны.
    "Вчерашний" хлеб , как белый так и черный, сухарики, печенье, сухой бисквит.
    Яйца - только вареные и не более 1шт/день (можно в виде оилета).
    Овощи и зелень - как свежие так и вареные. Побольше морквы и свеклы.
    Фрукты и ягоды (кроме кислых) - свежие/печеные/отварные.
    Варенье, повидло, мед, сахар, мармелад, зефир - до 70 г/день.
    Соки, как овощные так и фруктовые, слабый чай, кофе с молоком.
    Масло как сливочное так растительное - только для приготовления блюд.
    Соусы - только молочные/фруктовые/ягодные.
    Из пряностей можно укроп/петрушка/гвоздика/корица/лавровый лист/ванилин.


     

    Запрещается употреблять в пищу:
    Алкоголь в любом виде.
    Острое, копченое и жаренное.
    Жирную пищу.
    Бобовые, грибы, шпинат, щавель, лук, чеснок, редька, редис, репа.
    Сладкое (сдоба, мороженое, шоколад и т.п.)
    Газированные напитки, в т.ч. слабогазированные.
    Пряности и уксус.
    Потребление соли не больше 10 грамм в день.

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