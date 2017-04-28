Это лечебная диета и ей могут пользоваться и лечиться люди с заболеваниями печени и желчного пузыря (в т.ч. желче-выводящих путей).
Перед применением диеты №5 обязательно проконсультируйтесь с врачём!
Диета №5 или стол № 5 - это всего лишь один из 15! столов, разработанных для различных заболеваний. Суть диеты №5 - употреблять определенные продукты и строго исключить из вашего рациона другие продукты. При диете no 5 питаться необходимо 5 раз в день и перед употреблением, пищу не обходимо измельчать.
При диете no5 можно есть:
Супы овощные
Нежирное мясо, птица и рыба - вареное или на пару.
Молоко, кефир, творог (до 200 г в день). Разрешаются также творожные блюда - запеканки, суфле, ватрушки, ленивые вареники и неострый сыр.
Каши на воде (можно добавить немного нежирного молока)
Вареные макароны.
"Вчерашний" хлеб , как белый так и черный, сухарики, печенье, сухой бисквит.
Яйца - только вареные и не более 1шт/день (можно в виде оилета).
Овощи и зелень - как свежие так и вареные. Побольше морквы и свеклы.
Фрукты и ягоды (кроме кислых) - свежие/печеные/отварные.
Варенье, повидло, мед, сахар, мармелад, зефир - до 70 г/день.
Соки, как овощные так и фруктовые, слабый чай, кофе с молоком.
Масло как сливочное так растительное - только для приготовления блюд.
Соусы - только молочные/фруктовые/ягодные.
Из пряностей можно укроп/петрушка/гвоздика/корица/лавровый лист/ванилин.
Запрещается употреблять в пищу:
Алкоголь в любом виде.
Острое, копченое и жаренное.
Жирную пищу.
Бобовые, грибы, шпинат, щавель, лук, чеснок, редька, редис, репа.
Сладкое (сдоба, мороженое, шоколад и т.п.)
Газированные напитки, в т.ч. слабогазированные.
Пряности и уксус.
Потребление соли не больше 10 грамм в день.