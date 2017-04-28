Диета № 5

Это лечебная диета и ей могут пользоваться и лечиться люди с заболеваниями печени и желчного пузыря (в т.ч. желче-выводящих путей).



Перед применением диеты №5 обязательно проконсультируйтесь с врачём!





Диета №5 или стол № 5 - это всего лишь один из 15! столов, разработанных для различных заболеваний. Суть диеты №5 - употреблять определенные продукты и строго исключить из вашего рациона другие продукты. При диете no 5 питаться необходимо 5 раз в день и перед употреблением, пищу не обходимо измельчать.





При диете no5 можно есть:

Супы овощные

Нежирное мясо, птица и рыба - вареное или на пару.

Молоко, кефир, творог (до 200 г в день). Разрешаются также творожные блюда - запеканки, суфле, ватрушки, ленивые вареники и неострый сыр.

Каши на воде (можно добавить немного нежирного молока)

Вареные макароны.

"Вчерашний" хлеб , как белый так и черный, сухарики, печенье, сухой бисквит.

Яйца - только вареные и не более 1шт/день (можно в виде оилета).

Овощи и зелень - как свежие так и вареные. Побольше морквы и свеклы.

Фрукты и ягоды (кроме кислых) - свежие/печеные/отварные.

Варенье, повидло, мед, сахар, мармелад, зефир - до 70 г/день.

Соки, как овощные так и фруктовые, слабый чай, кофе с молоком.

Масло как сливочное так растительное - только для приготовления блюд.

Соусы - только молочные/фруктовые/ягодные.

Из пряностей можно укроп/петрушка/гвоздика/корица/лавровый лист/ванилин.





Запрещается употреблять в пищу:

Алкоголь в любом виде.

Острое, копченое и жаренное.

Жирную пищу.

Бобовые, грибы, шпинат, щавель, лук, чеснок, редька, редис, репа.

Сладкое (сдоба, мороженое, шоколад и т.п.)

Газированные напитки, в т.ч. слабогазированные.

Пряности и уксус.

Потребление соли не больше 10 грамм в день.



health.sumy.ua