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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Нарушения в поведении ребенка увеличивают риск возникновения хронических болей у него во взрослой жизни
    Опубликовано: 2017-04-27 19:44:01

    Дети с проблемами в поведении в два раза больше подвержены возникновению хронических болей во взрослой жизни, чем их сверстники, не страдающие такими расстройствами, считают британские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в котором наблюдали за 19 тыс детей, родившихся в 1958 году, в течение 45 лет. В ходе исследования родители и учителя оценивали поведение детей до 16 лет. Проблемами в поведении считались: сложные взаимоотношения с другими детьми, непослушание, совершение краж, а также привычка грызть ногти и другие проблемы в процессе взросления.

    В возрасте 42 лет испытуемые заполнили анкетный опрос по поводу психологического состояния, а в 45 лет ответили на вопросы о наличии у них хронических болей. Оказалось, что участники эксперимента, которые имели проблемы с поведением в детстве, в два раза чаще страдали хроническими болями.

    По мнению исследователей, поведение детей зависит от уровня гормонов, которые посылают сигналы в мозг и влияют на поступки и моральное состояние малышей. Дефектные гормональные сигналы приводят к нарушению поведения и впоследствии увеличивают риск возникновения хронических болей, полагают ученые. Результаты исследования были опубликованы в journal Rheumatology.

    medicinform.net

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