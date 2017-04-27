В скором будущем будут лекарства от безответной любви

Романтические чувства можно оценить при помощи эндокринных показателей. Психологический настрой и эмоциональные всплески регулируются определенными гормонами. Поэтому, измерив эндорфины – гормоны радости и тестостерон – гормон, ответственный за половое влечение, можно с уверенностью судить о том, что любовь существует, утверждает израильский сексолог Гидеон Рогман.

Ученому удалось найти оптимальное соотношение органических соединений и для безответной любви. По мнению исследователя, у влюбленного человека, будь-то мужчина или женщина, одновременно и в большом количестве выделяются полипептидные химические соединения, действующие как наркотики, и андрогены, регулирующие процессы возбуждения. А при неразделенном чувстве число эндорфинов преобладает над количеством тестостерона, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Также специалист установил, что превышение уровня тестостерона может достигать несколько сотен единиц. Это свидетельствует в пользу того, что секс не является приоритетным фактором, характеризующим настоящую любовную привязанность. Главным компонентом состояния влюбленности значатся нейрохимические вещества, которые регулируют мыслительные процессы. По мнению ученого, на базе его открытия поможет быть создано лекарство от безответной любви.

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